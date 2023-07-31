زر الإجراء القابل للتخصيص على ايفون 15 برو – ما هي وظائفه؟

طرحت ابل مؤخراً التحديث التجريبي الرابع Beta 4 من iOS 17 وهو يحتوي على بعض التعليمات البرمجية المثيرة للاهتمام التي كشفت سطورها عن تلميحات لوجود زر الإجراء المُرتقب والمعروف باسم Action Button والذي من المتوقع أن يكون حصرياً على طُرز “برو” من سلسلة ايفون 15.

من المتوقع أن يكون “زر الإجراء” مشابهاً في وظائفه إلى “زر الإجراء” على ساعة ابل وتش ألترا، ولكن مع توفير المزيد من الخيارات ذات الصلة بوظائف الهاتف.

يُقال أن ابل قررت استبدال زر التبديل بين وضع الرنين والصامت بزر الإجراء “Action Button” من أجل السماح للمستخدمين بسهولة الوصول السريع إلى عدد كبير من الوظائف والمهام فضلاً عن الإعدادات المختلفة دون الحاجة إلى إلغاء قفل الهاتف أو الانتقال اليدوي إلى تطبيقات بعينها.

بحسب الكود المسطور في التعليمات البرمجية لتحديث iOS 17 Beta 4 فمن الواضح أن زر الإجراء القابل للتخصيص يحتوي على ما يصل إلى تسعة خيارات مختلفة قابلة للتخصيص لإجراء مجموعة مختلفة من المهام.

الكود البرمجي لا يوضح تفاصيل الميزات ذات الصلة، وإنما فقط يسرد أسماء الخيارات التي يمكننا التوقع بوظائفها بسهولة والتي قد تكون كالتالي:

إمكانية الوصول: بطبيعة الحال سيساعد هذا الخيار في تسهيل الوصول إلى خيارات إمكانية الوصول المتعددة.

بطبيعة الحال سيساعد هذا الخيار في تسهيل الوصول إلى خيارات إمكانية الوصول المتعددة. الاختصارات: من المؤكد أن يسمح هذا الخيار بإمكانية الوصول إلى جميع الاختصارات التي تم إنشائها أو تنزيلها من تطبيق الاختصارات – تماماً مثلما هو الحال على ساعة ابل وتش ألترا.

من المؤكد أن يسمح هذا الخيار بإمكانية الوصول إلى جميع الاختصارات التي تم إنشائها أو تنزيلها من تطبيق الاختصارات – تماماً مثلما هو الحال على ساعة ابل وتش ألترا. الوضع الصامت: سيسمح هذا الخيار بتفعيل الوضع الصامت أو تعطيله من أجل كتم صوت الرنين والإشعارات أو لتشغيل الصوت مرة أخرى.

سيسمح هذا الخيار بتفعيل الوضع الصامت أو تعطيله من أجل كتم صوت الرنين والإشعارات أو لتشغيل الصوت مرة أخرى. الكاميرا: سيسمح زر الإجراء بالوصول السريع إلى تطبيق الكاميرا والتقاط الصور والفيديو بنقرة زر واحدة دون الحاجة إلى الوصول اليدوي إلى تطبيق الكاميرا.

سيسمح زر الإجراء بالوصول السريع إلى تطبيق الكاميرا والتقاط الصور والفيديو بنقرة زر واحدة دون الحاجة إلى الوصول اليدوي إلى تطبيق الكاميرا. المصباح اليدوي: سيسمح هذا الخيار بتشغيل مصباح الإضاءة الخلفي أو تعطيله.

سيسمح هذا الخيار بتشغيل مصباح الإضاءة الخلفي أو تعطيله. التركيز: من المفترض أن يسمح هذا الخيار بالقدرة على تشغيل أو تعطيل وضع التركيز.

من المفترض أن يسمح هذا الخيار بالقدرة على تشغيل أو تعطيل وضع التركيز. المكبر: قد يساعد هذا الخيار في استخدام تطبيق الكاميرا كأداة للتكبير (عدسة مُكبرة) لتكبير النصوص الصغيرة والعناصر والأشياء التي لا تبدو واضحة بشكل سليم.

قد يساعد هذا الخيار في استخدام تطبيق الكاميرا كأداة للتكبير (عدسة مُكبرة) لتكبير النصوص الصغيرة والعناصر والأشياء التي لا تبدو واضحة بشكل سليم. الترجمة: من الممكن أن يساعد هذا الخيار في تشغيل تطبيق الترجمة على الفور لترجمة المحادثات.

من الممكن أن يساعد هذا الخيار في تشغيل تطبيق الترجمة على الفور لترجمة المحادثات. المذكرات الصوتية: سيساعد هذا الخيار بدء إنشاء مذكرة صوتية أو إيقافها عن طريق التحويل إلى تطبيق المذكرات الصوتية.

من المتوقع أن تُعلن ابل عن هواتف ايفون 15 برو في سبتمبر المقبل. وإذا كانت الشائعات صحيحة، فمن المتوقع أن يكون زر الإجراء القابل للتخصيص أحد أكثر الميزات المثيرة للإعجاب التي تجعل هواتف ايفون 15 برو متميزة عن أشقائها الأرخص ثمناً.