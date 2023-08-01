تغيير الموقع للآيفون على سناب شات وتيك توك و بوكيمون إلى أي مكان في العالم بدون جيلبريك

هل تبحث عن طريقة تتيح لك القدرة على تزييف موقعك الجغرافي GPS على هاتفك الايفون؟ في الواقع، نظام iOS يفرض قيود صارمة بشأن تعيين الموقع الجغرافي، ولكن لا داعي للقلق، نحن هنا للمساعدة لنقدم لكم نبذة عن برنامج Tenorshare iAnyGo وكيفية استخدامه من أجل تزييف الموقع الجغرافي على هاتف ايفون الخاص بك دون الحاجة إلى عمل جيلبريك للهاتف. استمر في قراءة هذا الدليل لتتعلم كيفية استخدام Tenorshare iAnyGo من أجل تزييف موقع GPS على جهازك الايفون وانتحال أي موقع آخر.

لماذا يعد Tenorshare iAnyGo أفضل خيار ؟

إن الفكرة من برنامج Tenorshare iAnyGo هي تزييف موقعك الجغرافي على هاتف الايفون الخاص بك دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، وبنقرة زر واحدة. بمعنى آخر، هذا البرنامج قادر على التحايل على نظام iOS ويخدعه ليجعله يعتقد أنك تعيش في مكان مختلف تماماً. الميزة الرئيسية في برنامج Tenorshare iAnyGo أنه يتيح لك تزييف الموقع الجغرافي دون الحاجة إلى كسر حماية الهاتف حيث يتيح لك البرنامج انتحال موقعك من خلال ثلاث مواقع مختلفة للاختيار من بينها.

ما هي مميزات برنامج Tenorshare iAnyGo بالتفصيل؟

يمتاز برنامج Tenorshare iAnyGo ببعض الميزات التي تجعله في قائمة الصدارة كأحد أفضل برنامج انتحال الموقع الجغرافي وتشتمل مميزاته على كل من الآتي:

يسمح لك بتغيير الموقع الجغرافي إلى أي مكان وفي أي وقت بنقرة زر واحدة.

عصا التحكم التي تتيح لك تغيير اتجاه الحركة بمرونة شديدة.

إمكانية استيراد وتصدير ملفات بتنسيق GPX لإنشاء عدة مسارات مخصصة.

يدعم جميع التطبيقات المستندة إلى حركة الموقع الجغرافي مثل الفيسبوك والواتساب وبوكيمون وتطبيق Fitness للياقة البدنية وسناب شات وتويتر وانستقرام والعديد من التطبيقات الأخرى.

يتيح إمكانية محاكاة النقطة الواحدة التي تسمح لك باختيار نقطتي بداية ونهاية على الخريطة ما يجعله حلاً مناسباً لبعض الألعاب الشهيرة وعلى رأسها بوكيمون.

القدرة على الانتقال إلى عدة مواقع مختلفة عن طريق محاكاة الرحلة المكونة من موقعين.

تتضمن ميزات إضافية مثل إمكانية التكبير والتصغير على الخريطة والوصول إلى البيانات التاريخية وسرعة الحركة وحفظ الموقع على الخريطة.

متوافق مع أحدث إصدار من نظام iOS بما في ذلك iOS 16.

يدعم العديد من اللغات بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية.

كيفية استخدام برنامج Tenorshare iAnyGo لتزييف موقعك الجغرافي على الايفون

وكما تعلمون فإن شركة Tenorshare هي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في صناعة وتطوير الحلول البرمجية، مما يعني أن برنامج iAnyGo هو برنامج آمن وموثوق بنسبة 100% ويمكنك الاعتماد عليه من أجل تزييف الموقع الجغرافي على جهاز الايفون الخاص بك دون عناء، سواء كان ذلك من أجل الترفيه أو لأسباب أمنية.

إنه برنامج سريع وموثوق وآمن وخالي من أي مشاكل تعارض أو خلل برمجي. باختصار شديد iAnyGo برنامج رائع وسهل الاستخدام وجدير بالتجربة. الأهم من كل ذلك أنك لست مُضطر على كسر حماية جهازك (جليبريك) لتغيير الموقع الجغرافي. يدعم البرنامج جميع إصدارات iOS بما في ذلك iOS 16 ويعتبر اختيار أكثر من مثالي لجميع التطبيقات القائمة على الموقع الجغرافي. إليك الدليل الشامل حول كيفية تحميله واستخدامه بسهولة:

أولاً قم بتنزيل برنامج Tenorshare iAnyGo على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من هذا الرابط.

ثم قم بتثبيت البرنامج على الكمبيوتر وتشغيله. سوف تلاحظ أن الوضع الافتراضي في الواجهة الرئيسية هو وضع “تغيير الموقع“.

في الخطوة التالية قم بتوصيل هاتفك الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل الــ USB ثم قم بتشغيل الجهاز وانقر فوق زر Enter.

من الشاشة التالية، يسمح لك برنامج iAnyGo بتحديد الجهاز المتصل بالكمبيوتر، اختر هاتفك الايفون المرغوب.

بدلاً من كل ذلك يمكنك توصيل جهازك الايفون بالكمبيوتر عبر اتصال WiFi ومن الضروري أن يكون كلً من الجهازين متصلين بنفس شبكة الواي فاي. بعد تشغيل البرنامج انقر فوق خيار “الثقة بالجهاز” على شاشة هاتفك الايفون من أجل تأكيد الثقة في التواصل مع جهاز الكمبيوتر.

بعد تشغيل البرنامج قم بإدخال العنوان والإحداثيات الجديدة التي تريد الانتقال إليها في مربع البحث المتواجد في الركن العلوي الأيسر من شاشة البرنامج. ثم انقر فوق زر “تبدأ في التعديل“.

بهذا الشكل سيتم تغيير الموقع الجغرافي لجميع التطبيقات التي تستند على بيانات GPS إلى الموقع المزيف الجديد الذي قمت بالتبديل إليه.

ملاحظة هامة: لقد تم تصميم التطبيق بخاصية “مؤقت التهدئة” تحديداً من أجل لاعبي البوكيمون لتذكير اللاعبين بعدم تغيير الموقع الجغرافي عدة مرات متتالية حتى لا يتم اكتشافهم. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزة إذا لم تكن في حاجة لاستخدامها.

من خلال علامة النجمة يمكنك تعيين أي موقع جغرافي قمت بالتبديل إليه في العناوين المُفضلة لسهولة الوصول إلى السجلات التاريخية القديمة.

أما إذا أردت تخطيط طريقك خطوة بخطوة عن طريق ميزة محاكاة حركة GPS بين نقطتين فيمكنك بسهولة التبديل إلى وضع “حركة النقطة الواحدة” من الشاشة الرئيسية للبرنامج ثم النقر فوق زر “إدخال“.

افتراضياً تكون نقطة البداية هي موقعك الفعلي ولن تضطر سوى على الاختيار للوجهة الثانية من خلال النقر على الخريطة وتحديد موقع الوجهة الجغرافي وإدخال العنوان وإحداثيات الموقع في شريط البحث العلوي.

بعد ذلك يمكنك تحديد عدد الحركات وضبط السرعة بمساعدة شريط عداد السرعة ثم انقر فوق زر “ابدأ في التحرك” للبدء في التنقل ذهاباً وإياباً بين النقطتين. وقتما تشاء يمكنك التوقف أو استئناف الحركة

إذا أردت تصدير مسار الحركة بنقاط متعددة إلى ملف بتنسيق GPX على برنامج Tenorshare iAnyGo فقم بالنقر فوق زر تصدير المتواجد بجانب “حركة النقطة الواحدة” من أعلى اليسار ثم احتفظ بالملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إذا لم تكن راضياً عن تغيير الموقع الجغرافي عن طريق حركة النقطة الواحدة فيمكنك التبديل إلى وضع “حركة متعددة النقاط” من الشاشة الرئيسية للبرنامج ثم النقر فوق زر “دخل“.

والآن ابدأ في تحديد أكثر من نقطة واحدة على الخريطة وقم بضبط عداد السرعة وعدد مرات الذهاب والإياب ثم انقر فوق زر “ابدأ في التحرك” لمحاكاة حركة GPS بالسرعة التي حددتها.

خصم خاص عند شراء برنامج iAnyGo

بالتأكيد برنامج Tenorshare iAnyGo ليس مجانياً بالكامل وستحتاج للترقية إلى الإصدار المدفوع للاستفادة من جميع مميزاته. ومن أجل ترقية البرنامج والحصول على خصم بنسبة 30% يمكنك استخدام كود الخصم PF007B والاستمتاع بعدد هائل من مزايا البرنامج والحصول على مساعدة فورية من فريق الدعم الفني على مدار الساعة. ومع ذلك، إذا لم تكن سعيد بتجربتك مع البرنامج، فيمكنك استرداد أموالك خلال 30 يوماً من وقت الشراء.

كلمة أخيرة

إذا كنت تبحث عن طريقة لتزييف الموقع الجغرافي على هاتفك الايفون، فإن Tenorshare iAnyGo هي الأداة المثالية التي تستحق الاستخدام لانتحال الموقع الجغرافي. مع مجموعة رائعة من المميزات والقدرة على جمع بوكيمون جديد دون مغادرة المنزل.

يمكنك أيضاً انتحال الموقع الجغرافي على التطبيقات الأخرى مثل فيسبوك وتويتر وانستقرام وسناب شات والواتساب وتطبيقات اللياقة البدنية المستندة إلى بيانات الموقع الجغرافي. ما يجعله هذا البرنامج رائعاً أنه متوافق مع إصدارات iOS عديدة بما في ذلك iOS 16 والتوافق مع أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز أو macOS.