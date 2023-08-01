تسريب مواصفات OnePlus V Fold يكشف الكثير من المفاجآت!

مع إطلاق المزيد من الهواتف القابلة للطي، تزداد حدة المنافسة بين الشركات في هذا السوق. وواحدة من الشركات المُرتقبة المتوقع أن تُطلق أول هاتف قابل للطي يحمل شعارها هي شركة OnePlus، والذي سيأتي باسم OnePlus V Fold.

بدون أي مجال للشك، سيكون هاتف OnePlus V Fold أحد أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي على الإطلاق. والتسريب الذي حصلنا عليه مؤخراً يعكس مدى ثقتنا بهذا الأمر. بالتأكيد ستستفيد الشركة من الخبرات المشتركة لها مع شركة أوبو والتي أطلقت عدة هواتف قابلة للطي ناجحة خلال السنوات الأخيرة.

مبدئياً، نحن لا نعلم الموعد المحدد الذي سيتم الكشف فيه عن هاتف OnePlus V Fold، ولكن أكدت الشركة سابقاً أنه سيكون خلال شهر أغسطس.

تسريب مواصفات OnePlus V Fold

يبدو أن العلامة التجارية الصينية تراهن بكل ما لديها على هذا الهاتف، وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال بعض المواصفات المُسربة المثيرة للإعجاب. دعونا نتعرف عليها في هذا التقرير.

نبدأ بالشاشات. سيمتاز الهاتف بشاشة خارجية AMOLED بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.3 إنش. أما بالنسبة للشاشة الداخلية، فيبلغ قطرها 7.8 إنش بمعدل تحديث 120Hz ودقة 2K.

بالنسبة للمواصفات الداخلية، من المتوقع أن تستخدم الشركة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC. هذا هو أفضل واقوى حلول شركة كوالكم حتى وقتنا هذا.

سيشتمل الهاتف أيضاً على ذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وسيكون هناك طراز آخر بسعة 512 جيجابايت.

سيشتمل الهاتف على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة، أي إنها أصغر بنسبة 5% مقارنة بالسعة القياسية التي تبلغ 5000 مللي أمبير. ولكن في جميع الأحوال، سيكون من السهل إعادة ملء البطارية خلال فترة وجيزة بفضل دعم الهاتف لسرعة شحن 67 وات.

أكثر المواصفات الفنية التي نتطلع لرؤيتها هي القدرات البصرية. لطالما تمتعت هواتف OnePlus بأفضل الكاميرات من حيث الدقة والجودة والميزات. ومن المؤكد أن تستمر الشركة في السير على نفس الخطى مع هاتفها القابل للطي القادم حتى وإن تسبب هذا في رفع السعر قليلاً.

حسناً، يُقال أن الهاتف سيتمتع بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تقريب بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل.

كاميرا السيلفي على الشاشة الخارجية قد تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، بينما قد تصل دقة الكاميرا على الشاشة الداخلية إلى 20 ميجابكسل.

تشير الشائعات الأولية أن الهاتف سيشتمل على ماسح ضوئي للبصمة مُثبت على الجانب، جنباً إلى جنب مع زر التنبيه للتحويل بين أوضاع صوت الهاتف من الخارج، وسيتم شحن الهاتف بواجهة OxygenOS 13.1 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

لا تزال سامسونج هي عملاق التكنولوجيا الكوري المُهيمن على سوق الهواتف القابلة للطي، ليس فقط في سوق الهواتف التي تنطوي على شكل كتاب، ولكن أيضاً في سوق الهواتف الصدفية. قد يتغير هذا الأمر قريباً على يد شركة OnePlus إذا انتهى بها الأمر بالنجاح في تهذيب OnePlus V Fold وتمييزه عن المنافسين.