تضامنا مع المهاجرين على الحدود.. «بغيمس» يُلغي حفلته في تونس

أعلن الفنان والموسيقي غاندي بلال الشهير بـ«بغيمس» عن إلغاء حفلته المقرر إقامتها في تونس الشهر القادم تضامنا مع المهاجرين الموجودين على الحدود الليبية التونسية.

واعتبر «بغيمس» أن الغاء حفله يعود الى سوء معاملة السلطات التونسية للمهاجرين الأفارقة، قائلا: «أطفال ونساء ورجال تم ترحيلهم من تونس إلى ليبيا، يعيشون في ظروف لا إنسانية، لا يمكنني المجيء لتونس».

وقبل أيام، اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشرطة التونسية بالاعتداء على مهاجرين أفارقة بعد وضعهم على الحدود بين البلدين، بحسب بيان لها.

الجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية التونسية حذّرت في وقت سابق مما سمته حملة افتراءات وتضليل تقودها وسائل إعلام وصفحات اجتماعية لتشويه صورة البلاد.

