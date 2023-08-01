تحديث iOS 17 – ما الجديد في لوحة مفاتيح الايفون؟

لم يتبق الكثير من الوقت على طرح الإصدار النهائي والمستقر من نظام iOS 17 بشكل رسمي. لقد جاء النظام بعدد كبير من التحسينات والمميزات الرائعة التي كنا نشاركها معكم على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

ومع ذلك، لا يزال مختبري الإصدارات التجريبية من تحديث iOS 17 يكتشفون كل يوم المزيد من المميزات اللطيفة، وآخرها بعض التحسينات التي طالت لوحة مفاتيح الايفون.

التصحيح التلقائي على لوحة مفاتيح الايفون بنظام iOS 17

تمكنت ابل من تحسين خوارزمية التعلم الآلي من أجل التصحيح التلقائي على نظام iOS 17 حيث صرحت الشركة سابقاً أنها بدأت في استخدام نموذج لغوي آلي قادر على التنبؤ والتصحيح التلقائي للكلمات بشكل أفضل. هذا النموذج بات قادراً على التنبؤ بالكلمات وفقاً للتفضيلات الشخصية لتحسين تجربة استخدام لوحة المفاتيح على الايفون.

فمن خلال تجارب العديد من المستخدمين لنظام iOS 17 لعدة أسابيع، اكتشفوا أن لوحة المفاتيح أصبحت قادرة على تقديم اقتراحات أكثر فائدة للتصحيح والملء التلقائي للكلمات.

فعلى سبيل المثال، عند استخدام العبارات والجمل العشوائية والمصطلحات والكلمات العامية، ستبدأ لوحة المفاتيح في اقتراح الكلمات ذات الصلة وتصحيح الأخطاء الإملائية بشكل أفضل كثيراً مما كانت عليه على نظام iOS 16.

ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يرتكب النموذج أو المحرك اللغوي الجديد بعض الأخطاء العشوائية من حين لآخر. ولكن في المُجمل، سوف يلاحظ المستخدمون التحسينات التي طالت نموذج لغة لوحة مفاتيح الايفون.

على iOS 17، سيتم وضع خط أزرق أسفل الكلمة التي سيتم تصحيحها تلقائياً. وعند النقر فوق هذه الكلمة، ستعرض لوحة المفاتيح الكلمة الأصلية التي كنت تحاول كتابتها. بهذا الشكل يمكنك اختيار أياً من الكلمة الأصلية أو الكلمة المُصحححة. أضف على ذلك أن التصحيح التلقائي قد يقترح أكثر من كلمة واحدة للاختيار من بينها طالما كانت هناك صلة بين الكلمة الأصلية والاقتراحات الممكنة.

هذه ميزة أكثر من رائعة لأنها تمنحك المزيد من الحرية في الاختيار، وخاصة عندما لا ترغب في تصحيح كلمة أنت تعمدت ألا تظهر بشكل صحيح، وبالتالي ستكون على بُعد نقرة واحدة من أجل العودة إلى الكلمة الأصلية التي تحتاجها بدلاً من معاودة كتابتها من جديد.