ابل تطرح التحديث التجريبي الثاني العام من iOS 17

طرحت ابل التحديث التجريبي الثاني العام من iOS 17 و iPadOS 17 الأمر الذي يسمح للمختبرين من غير المطورين تجربة النظام الجديد على هواتفهم الايفون وأجهزة التابلت واختبار الميزات الجديدة.

التحديث التجريبي الثاني العام يأتي بعد أكثر من أسبوعين من طرح التحديث التجريبي العام الأول، وبعد أيام قليلة من إصدار التحديث التجريبي الرابع للمطورين.

التحديث يحتوي على نفس المميزات التي جاء بها Beta 4 للمطورين. وبهذا الشكل، يُمكن للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي اختبار التحديث والمميزات الجديدة.

من أجل تنزيل التحديث الجديد لا تحتاج سوى الانتقال إلى الإعدادات > ثم عام > ثم النقر فوق قسم تحديثات البرامج والتبديل إلى خيار iOS 17 Public Beta لتنزيل التحديث.

يضيف نظام iOS 17 العديد من المlيزات الرائعة ,المثيرة للاهتمام وعلى رأسها ميزة Standby أو المعروفة باسم “وضع الاستعداد” والتي ستُمكّنك من الاطلاع على المزيد من المعلومات عند وضع الهاتف في الوضع الأفقي أثناء توصيله بالشاحن. تتضمن هذه المعلومات الإشعارات الواردة والوقت والأنشطة الحية والعديد من المعلومات الأخرى على شكل أدوات الويدجت.

بالحديث عن الويدجت والأدوات المُصغرة، الآن الأدوات المُصغرة التي يمكنك استخدامها على شاشة القفل والشاشة الرئيسية أصبحت تفاعلية، مما يسمح لك بفعل الكثير من الأشياء مثل التحكم بالضوء الذكي أو التحقق من التذكيرات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات المرتبطة.

أيضاً استطاعت ابل أن تجعل لوحة مفاتيح الايفون أكثر ذكاءً، مع تحسين محرك التصحيح التلقائي واكتشاف الكلمات وتصحيح الأخطاء الإملائية والعودة إلى الكلمات الأصلية بنقرة زر واحدة دون الحاجة إلى معاودة كتابتها من جديد.

الآن خدمة AirDrop باتت تشتمل على ميزة NameDrop والتي تسمح بمشاركة معلومات جهات الاتصال مع أجهزة الايفون الأخرى فقط عن طريق تقريب هاتفين ايفون من بعضهما البعض.

تطبيق الهاتف أصبح يحتوي على المزيد من الملصقات التي يمكنك تعيينها وتخصيصها لتحديد ما سيراه الأشخاص الآخرون على شاشة هواتفهم عند الاتصال بك.

هناك العديد من الميزات المثيرة للإعجاب في تحديث iOS 17 وباستطاعتك التحقق منها بشكل مفصل من خلال تقرير أهم المشاكل بعد تحديث iOS 17 التجريبي على الايفون!