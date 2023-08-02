هونر تُطلق تابلت Honor Pad X9 بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة

بعد أسابيع طويلة من الشائعات والعروض الترويجية قررت هونر أن تُطلق تابلت Honor Pad X9 والذي يحتوي على شاشة LCD بدقة 2K قياس 11.5 إنش وقد بلغت مساحة الشاشة إلى الهيكل بنسبة 86% مع لوحة عرض تدعم معدل التحديث بسرعة 120Hz.

تم تجهيز الجهاز اللوحي بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 695 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام مع توفير الدعم لخاصية الذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 3 جيجابايت كحد أقصى.

يمتاز الجهاز اللوحي بهيكل مصنوع بالكامل من المعدن ويبلغ سُمك الجهاز 6.9 ملم فقط. تم دعم الجهاز بما يصل إلى 6 مكبرات صوتية مدعومة بتقنية Honor Hi-Res لتوفير صوت واضح ومسموع في أحلك الظروف.

تم شحن جهاز Honor Pad X9 بواجهة MagicOS 7.1 المستندة إلى نظام أندرويد 12 ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يستمد الحاسوب اللوحي طاقته من بطارية بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة والتي تضمن فترة تشغيل متواصلة تُقدر بــ 13 ساعة من تشغيل الوسائط والفيديو بدورة شحن واحدة.

مواصفات Honor Pad X9 بالتفصيل

الشاشة: لوحة عرض LCD قياس 11.5 إنش بدقة 2K أبعادها 2000×1200 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وتدرجات لونية sRGB بنسبة 100% ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة وحماية من إضاءة اللون الأزرق.

لوحة عرض LCD قياس 11.5 إنش بدقة 2K أبعادها 2000×1200 بكسل بمعدل تحديث 120Hz وتدرجات لونية sRGB بنسبة 100% ومعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة وحماية من إضاءة اللون الأزرق. المعالج: Qualcomm Snapdragon 695 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 610.

Qualcomm Snapdragon 695 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 610. الذاكرة العشوائية والتخزين: 4 جيجابايت رام + ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

4 جيجابايت رام + ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت. نظام التشغيل: واجهة MagicOS 7.1 الرسومية المستندة إلى نظام أندرويد 13.

واجهة MagicOS 7.1 الرسومية المستندة إلى نظام أندرويد 13. الكاميرا الخلفية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بالتركيز التلقائي ويدعم تصوير فيديو بدقة FHD.

مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بالتركيز التلقائي ويدعم تصوير فيديو بدقة FHD. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بالتركيز الثابت.

مستشعر بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بالتركيز الثابت. الصوت: 6 مكبرات صوتية مضبوطة بواسطة خاصية Honor Hi-Res.

6 مكبرات صوتية مضبوطة بواسطة خاصية Honor Hi-Res. الوزن: 459 جرام.

459 جرام. سُبل الاتصال: Dual Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C

Dual Band Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C البطارية: بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 22.5 وات.

تابلت Honor Pad X9 متوفر باللون الرمادي وهو متاح للطلب المُسبق من موقع أمازون الهند بسعر 14.499 روبية هندية أي ما يعادل 180$ دولار أمريكي.