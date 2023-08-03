8 علامات تحذيرية غير معروفة على فروة الرأس من مرض مميت!

إنجلترا – غالبا ما يمكن الخلط بين الأعراض ومشاكل فروة الرأس الشائعة مثل قشرة الرأس والصدفية.

ويتوخى الكثير منا الحذر عندما يتعلق الأمر بحماية بشرتنا من أشعة الشمس. ومع ذلك، هناك بقعة واحدة من الجلد يمكن نسيانها، ما يجعلها عرضة للتلف.

حث أحد الأطباء الناس على أن يكونوا على دراية بعلامات الإصابة بسرطان فروة الرأس – وهو نوع أقل شهرة من سرطان الجلد.

وفي حديثه إلى “ديفون لايف”، أوضح الدكتور تشون تانغ – المدير الطبي في مركز Pall Mall: “يشير سرطان فروة الرأس، المعروف أيضا باسم الورم الخبيث الجلدي في فروة الرأس، إلى نمو سرطاني يحدث في الرأس. وقد يكون من الصعب اكتشافه مبكرا، حيث أن فروة الرأس عادة ما تكون مغطاة بالشعر، ما يجعل من الصعب تحديد التغيرات في الجلد. فروة الرأس هي منطقة غالبا ما تتعرض لأشعة الشمس الشديدة، خاصة أثناء العطلات على الشاطئ. وهذا يجعلها عرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة. ونتيجة لذلك، قد يصاب الناس بسرطان فروة الرأس دون علمهم، حيث يمكن أن تحاكي الأعراض الأحداث اليومية المعتادة، مثل فروة الرأس المتهيجة”.

وقال الدكتور تانغ إن علامات وأعراض سرطان فروة الرأس ستختلف حسب نوع السرطان الموجود. لكنه شارك ثماني علامات تحذير محتملة للمرض للبحث عنها.

القرحة المستمرة أو القرحة غير القابلة للشفاء

قد يشير وجود قرحة في فروة الرأس لا تلتئم أو تستمر في العودة إلى الإصابة بسرطان فروة الرأس.

نتوء

يجب فحص تورم جديد أو نتوء في فروة الرأس يستمر وينمو بمرور الوقت من قبل أخصائي.

رقعة غير منتظمة من الجلد

يشير هذا إلى بقع فروة الرأس التي تبدو متقشرة أو خشنة مع تغيرات في اللون أو الملمس.

تقرح أو جرح مفتوح

قد تكون القروح أو القرح أو الجروح المفتوحة التي لا تلتئم في غضون أسابيع قليلة علامة على الإصابة بالسرطان.

نزيف

يجب فحص النزيف غير المبرر من فروة الرأس أو المنطقة المتقرحة.

التغييرات في نمط نمو الشعر

إذا واجهت تغيرات ملحوظة في نمط نمو الشعر على فروة الرأس، مثل ترقق أو تساقط الشعر في منطقة موضعية، فيجب عليك طلب المشورة.

حكة أو إيلام

يمكن أن تشير الحكة أو الألم المستمر في منطقة معينة من فروة الرأس والتي لا تتحسن بالرعاية المنتظمة.

تضخم الغدد الليمفاوية

يمكن أن تكون الغدد الليمفاوية المنتفخة على الرقبة أو حول منطقة فروة الرأس علامة على انتشار السرطان.

وأضاف الدكتور تانغ: “من فضلك تذكر، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى في فروة الرأس. ولكن إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحة فروة رأسك أو لاحظت أي تغييرات غير عادية، فاستشر دائما أخصائي رعاية صحية مثل طبيبك العام أو استشاري الأمراض الجلدية”.

المصدر: إكسبريس