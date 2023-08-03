رصد نتائج هاتف سامسونج جالكسي M44 5G على GeekBench

على عكس التوقعات، لقد ظهر هاتف جالكسي M44 5G على قاعدة بيانات GeekBench بمعالج Snapdragon 888 SoC وذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجابايت ونظام أندرويد 13.

لقد أطلقت سامسونج هاتف جالكسي M33 5G بمعالج Exynos 1280 SoC ليكون حصرياً لسوق كوريا الجنوبية. ولكن مؤخراً، تم رصد هاتف جديد على موقع GeekBench برقم طراز SM-M446K مما يعني أن هذا هو الطراز الخاص بكوريا الجنوبية أيضاً. ولكن من المتوقع أن يكون هناك إصدار عالمي من نفس الهاتف.

لقد اعتمدت سامسونج على معالج Exynos 1280 SoC مع عدد كبير من هواتفها الذكية خلال السنوات الأخيرة. حتى هاتف جالكسي M34 الذي تم إطلاقه في السوق الهندية من أسابيع قليلة يحتوي على معالج Exynos 1280 SoC.

وبالتالي، الانتقال من Exynos 1280 إلى Snapdragon 888 مع هاتف جالكسي M44 5G ستكون بمثابة قفزة ضخمة جداً على صعيد مستوى الأداء. لقد كان معالج Snapdragon 888 SoC أحد أقوى شرائح المعالجة المتطورة في عام 2021 ولقد أطلقت سامسونج سلسلة جالكسي S21 بنفس هذا المعالج في عدد كبير من الأسواق بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولكن بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، فلم يكن معالج Snapdragon 888 من نصيبنا، وإنما حصلنا على المتغيرات التي تعمل بواسطة معالج Exynos 2100 SoC.

معالج Exynos 2100 SoC كان أبطأ على صعيد مستوى الأداء، وكان ينتج درجات حرارة مرتفعة. وبالتالي، سيكون هاتف جالكسي M44 5G فرصة رائعة للاستمتاع بأداء أفضل لمن فاتته الفرصة بتجربة معالج كوالكم على أي من الهواتف الأخرى.

في الواقع، هذه ستكون المرة الأولى في تاريخ سامسونج التي تستخدم فيها معالج Snapdragon 8 مع أياً من هواتفها متوسطة المدى.

لقد أطلقت سامسونج هاتف جالكسي M33 في الأسواق العالمية، ولكن يبقى السؤال الذي يحير عقولنا هو هل تنوي سامسونج إطلاق هاتف جالكسي M44 5G خارج كوريا أم سيظل حصرياً لسوق موطنها الرئيسي.

لقد استطاع الهاتف أن يسجل 1531 نقطة في اختبار النواة الفردية وسجل 3771 نقطة في اختبار تعدد النوى. هذه نتائج أكثر من رائعة بالنظر إلى كونه هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

على كل حال من المتوقع أن نتمكن من رصد المزيد من التفاصيل حول مواصفات هاتف جالكسي M44 5G في الأسابيع القليلة القادمة.