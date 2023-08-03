7 ميزات جديدة في متصفح سفاري على الايفون

من الطبيعي أن تضيف ابل المزيد من المميزات والتحسينات الجديدة لتطبيقاتها الافتراضية بما في ذلك متصفح سفاري مع كل نظام iOS جديد.

على نظام iOS 17 حصل متصفح سفاري على العديد من المميزات التي تركز على تحسينات للخصوصية ووظائف البحث المدمجة والتكامل مع سيري فضلاً عن بعض المميزات الأخرى المثيرة للاهتمام.

ملفات التعريف الشخصية

على iOS 17 بات من الممكن تخصيص علامات تبويب متصفح سفاري طبقاً لفئات مختلفة ومتعددة من ملفات التعريف الشخصية. هذا يعني أنك يمكنك إنشاء ملف تعريف “Profile” للعمل وملف تعريف آخر للاستخدام الشخصي بحيث تكون عمليات التصفح وملفات تعريف الارتباط وسجلات التصفح المرتبطة بالاستخدام الشخصي منفصلة عن تلك الخاصة بملف تعريف العمل.

يمكنك تعيين ملفات تعريف مختلفة على الايفون عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الإعدادات > قم بالتمرير للأسفل للوصول إلى سفاري > انقر فوق ملف تعريف جديد > اختر أيقونة واسم ولون خلفية للملف الجديد > قم بتخصيص الإعدادات المفضلة لعلامات التبويب > انقر فوق تم بعد الانتهاء.

قفل نوافذ التصفح الخاص

ربما نكون قد تحدثنا عن هذه الميزة من قبل. الآن، نوافذ التصفح الخاصة Private Browsing باتت مُقفلة بالمصادقة البيومترية. فعلى سبيل المثال، إذا حاولت مشاركة هاتفك مع صديق لك، فلن يتمكن من فتح نافذة التصفح الخاص نظراً لأنه سيتم رفض وصوله بدون مسح الوجه أو البصمة أو كلمة المرور.

محرك البحث الخاص

كما تعلمون، فإن نظام iOS 16 يسمح باختيار محرك بحث افتراضي للاستخدام على متصفح سفاري. ولكن قررت ابل أن تمنح المستخدم إمكانية اختيار محركات بحث منفصلة لكل من التصفح القياسي والتصفح الخاص بشكل منفصل على نظام iOS 17.

تشتمل محركات البحث المتوفرة على DuckDuckGo و Yahoo و Bing و Google و Ecosia ولكن في حالة ترك الخيار على حالته الافتراضية، فسوف يعتمد التصفح الخاص على نفس محرك البحث الافتراضي المستخدم للتصفح القياسي.

تتبع عناوين URL

تحاول ابل حماية خصوصية المستخدمين بشكل أكبر من عمليات التتبع المرتبطة بنهاية عناوين URL ومن الممكن تفعيل هذه الميزة أثناء استخدام التصفح الخاص على iOS 17. ومع ذلك، يمكنك تفعيلها على جميع عمليات التصفح الأخرى بما في ذلك التصفح القياسي لحظر جميع أدوات التتبع.

إخفاء عنوان الــ IP

عند استخدام خاصية iCloud Private Relay يتم إخفاء عنوان الــ IP الخاص بك من جميع مواقع الويب وأدوات التتبع والمعلنين والجهات الأخرى.

بهذا الشكل، لن تتمكن مواقع الويب من معرفة موقعك الجغرافي الحقيقي كما لو كنت تستخدم VPN. على الرغم من كونها ميزة أساسية على iOS 16، إلا أن ابل قررت تحسينها بشكل أفضل على iOS 17 لتقييد وصول العديد من مواقع الويب التي كانت لا تزال قادرة على تتبع عنوان الــ IP.

تحسين وظيفة البحث

على iOS 17 أصبحت وظيفة البحث أكثر سرعة حيث يستجيب متصفح سفاري بسرعة كبيرة للإدخالات، كما أنه يقدم المزيد من اقتراحات البحث ذات الصلة بموضوع البحث للاختيار من بينها.

القراءة الصوتية لصفحات الويب

إذا كانت يدك مشغولة في فعل شيء هام، ولكنك ترغب في قراءة مقالة طويلة على الويب، يُمكن لسيري قراءة المقالة من أجلك. هذه الميزة ليست متاحة إلا على مواقع الويب الداعمة لخاصية Reader View.

في حال كنت ترغب في إيقاف القراءة الصوتية، فيمكنك النقر فوق زر “إيقاف الاستماع” كما ويمكنك استئناف جلسة الاستماع وقتما تشاء بالنقر فوق زر “استئناف”.