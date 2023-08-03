اعتماد هاتف Oppo A2 بشهادة TENNA – الإطلاق بات وشيكاً!

تشتهر شركة أوبو بهواتفها الرائدة ذات تقنيات الشحن فائق السرعة. ولكن هذا لا يعني أن الشركة غائبة تماماً عن سوق الهواتف متوسطة المدى والاقتصادية ميسورة التكلفة.

لقد أعلنت العلامة التجارية الصينية عن هاتف Oppo A1 العام الماضي بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق وتكلفة في متناول ذوي الدخل المحدود. ويبدو أن الشركة تخطط لاستكمال مسيرتها مع السلسلة هذا العام وتطلق خليفة له باسم Oppo A2 والدليل على ذلك هو ظهور الهاتف على منصة TENNA الصينية.

المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo A2

تقدمت أوبو بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية من مؤسسة TENNA من أجل السماح لها بإطلاق هاتف Oppo A2 في السوق الصينية. مما يعني أن الهاتف بات قريباً جداً من الطرح الرسمي في الأسواق الأخرى.

بفضل قائمة الهاتف على منصة TENNA يمكننا رؤية العديد من المواصفات الفنية للهاتف، ومن الواضح أنها مواصفات واعدة للغاية على الرغم من كونه هاتف اقتصادي.

فقط للتذكير، لقد احتوى هاتف Oppo A1 على شاشة IPS LCD قياس 6.72 إنش وتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 685 SoC وكان داعماً لاتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

أما بالنسبة لخليفته Oppo A2 فسوف يمتاز بشاشة OLED قياس 6.7 إنش بدقة +FHD بمعدل تعتيم PWM 2160Hz. للأسف المواصفات الدقيقة الأخرى لا تزال غير معروفة، بما في ذلك معدلات التحديث ونسب السطوع وقدرات HDR.

سيمتاز الهاتف بحواف منحنية قليلاً وسيحمل على ظهره جزيرة دائرية تحتضن ثلاث كاميرات. على الرغم من أن منصة TENNA لا تكشف لنا عن قدرات هذه الكاميرات ولكننا نتوقع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل جنباً إلى جنب مع مستشعرين إضافيين. نتوقع وجود مستشعر بدقة 50 ميجابكسل نظراً لأن الطراز السابق “Oppo A1” احتوى أيضاً على كاميرا 50 ميجابكسل.

بالنسبة للتصميم فسوف يتضمن الهاتف جميع الأزرار المادية على الجانب الأيمن، وعلى الأرجح سيشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة وستمتاز جزيرة الكاميرا بإطار معدني بارز حولها. بالتأكيد ستكون الحافة السفلية أكثر سُمكاً من الحواف الأخرى، وستشتمل اللوحة الأمامية على فتحة مثقبة في مركز منتصف الشاشة لإيواء كاميرا السيلفي.

تؤكد قائمة TENNA باحتواء الهاتف على بطارية بسعة 4870 مللي أمبير، مما يعني أنه سيتم تسويق السعة النموذجية على كونها 5000 مللي أمبير ومن المؤكد أن الهاتف سيدعم سرعات شحن صاروخية بما أن الطراز السابق كان يدعم الشحن السلكي بسرعة 67 وات.

لا نعرف ما هو نوع شريحة المعالجة المستخدمة أو سعة الذاكرة العشوائية. ولكن هاتف Oppo A1 يعمل بواسطة معالج Snapdragon 695 وذاكرة بسعة 12 جيجابايت ولقد كان أحد الهواتف القليلة ميسورة التكلفة التي تحتوي على هذه السعة الضخمة من الذاكرة العشوائية.