أفضل 5 هواتف مزودة بكاميرات على أمازون السعودية

أصبح هاتف الكاميرا الجيد أداة أساسية لتسجيل لحظات الحياة التي لا تقدر بثمن أثناء الركض في عالم اليوم سريع الخطى. تقدم أمازون السعودية مجموعة واسعة من الهواتف الذكية المزودة بكاميرات قوية لسكان المملكة العربية السعودية المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

يفحص هذا المنشور أفضل خمسة هواتف مزودة بكاميرات على أمازون السعودية حتى تتمكن من التقاط لحظات لا تقدر بثمن وحفظها إلى الأبد. سنلفت الانتباه أيضًا إلى حقيقة أنه يمكنك توفير المال على هذه العناصر المذهلة باستخدام خصومات وصفقات أمازون

ابل ايفون 14 برو

يبرز هاتف ابل ايفون 14 برو كقوة تصوير حقيقية. ينتج نظام الكاميرا الثلاثية القوي في هذا الهاتف ، والذي يتكون من 48 ميجابكسل عرضًا ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل ، صورًا مذهلة مع دقة ألوان مذهلة ووضوح.

تم تحسين الوضع الليلي لالتقاط صور استثنائية في الإضاءة المنخفضة ، مما يجعلها مثالية لالتقاط أجواء الأحداث الليلية ، كما يحتوي ايفون 14 برو أيضًا على ميزات ProRAW و ProRes ، والتي توفر للمصورين تحكمًا لا مثيل له في صورهم وتمكنهم من تسجيل أعلى جودة الفيديو.

سامسونج جالاكسي s22 الترا

كمنافس رئيسي في سوق الهواتف الذكية ، تتميز سامسونج جالاكسي s22 الترا بإعداد رائعة للكاميرا الرباعية التي تتضمن 108 ميجابيكسل عريض ، 12 ميجابيكسل فائق الاتساع ، 10 ميجابيكسل منظار تليفوتوغرافي ، وعدسة تليفوتوغرافي 10 ميجابيكسل.

يمكّن نظام الكاميرا متعدد الاستخدامات هذا المستخدمين من التقاط صور مذهلة للمناظر الطبيعية والتكبير للحصول على لقطات مقربة مفصلة دون المساس بجودة الصورة. يمكن لتقنية زوم الفضاء الخاصة بالجهاز تحقيق تقريب رقمي يصل إلى 100x ، مما يوفر منظورًا فريدًا للمصورين

جوجل بيكسل 7 برو

جوجل بيكسل 7 برو هو منتج لا غنى عنه لهواة التصوير الفوتوغرافي الذين يعطون الأولوية لإمكانيات الكاميرا التي تعتمد على البرامج. يتميز الجهاز بنظام كاميرا ثلاثية مع عدسة 50 ميجابيكسل واسعة و 48 ميجابيكسل تليفوتوغرافي و 12 ميجابيكسل واسعة للغاية.

بفضل التصوير المحوسب المبتكر من Google ، يوفر بيكسل 7 برو معالجة استثنائية للصور ، وينتج صورًا مذهلة بألوان واقعية ونطاق ديناميكي مثير للإعجاب. تضمن ميزاتها المتقدمة التي يحركها الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك الرؤية الليلية والتكبير الفائق الدقة ، حصولك على اللقطة المثالية في أي ظروف إضاءة.

شاومي مي 11 الترا

شاومي مي 11 الترا هو هاتف مزود بكاميرا مليء بالمميزات يوفر إعدادًا ثلاثي الكاميرات مع عدسة تليفوتوغرافي عريضة 50 ميجابكسل و 48 ميجابكسل فائق الاتساع و 48 ميجابكسل. يتم استكمال أجهزة الكاميرا الرائعة من خلال معالجة صور استثنائية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ، مما يوفر نتائج استثنائية في سيناريوهات التصوير المختلفة.

يتيح لك تصميم الشاشة المزدوجة للهاتف ، مع شاشة خلفية صغيرة بالقرب من وحدة الكاميرا ، التقاط صور سيلفي عالية الجودة مع إعداد الكاميرا الخلفية

سوني اكسبيريا 1 III

لقد أثبتت سوني نفسها كشركة رائدة في صناعة تكنولوجيا الكاميرات ، وكاميرا اكسبيريا 1 III هي شهادة على خبرتها. يتميز هذا الهاتف بنظام كاميرا ثلاثية مع ثلاث عدسات بدقة 12 ميجابكسل ، بما في ذلك عدسة واسعة وعريضة للغاية وعدسة مقربة.

تم دمج تقنية كاميرا ألفا من سوني في اكسبيريا 1 III ، مما يوفر ميزات على المستوى الاحترافي مثل الضبط البؤري التلقائي بالعين في الوقت الحقيقي والتصوير المتواصل بمعدل يصل إلى 20 إطارًا في الثانية. مع شاشة 4K HDR OLED ، يمكنك الاستمتاع بلقطات مذهلة بكل مجدها.