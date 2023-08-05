هاتف جالكسي S23 FE قادم حتماً بأعلى المواصفات في الفئة المتوسطة!

صحيح أن مؤتمر Galaxy Unpacked الأخير كان حافلاً بالعديد من الأجهزة الجديدة وكانت هواتف الجيل الخامس القابلة للطي هي نجم الحدث. ولكن تأكد أن هناك دائماً أجهزة جديدة لا تزال خلف الكواليس.

شيء واحد نحن على يقين منه وهو أن هاتف جالكسي S23 FE المرتقب سيكون أكثر الإطلاقات الهامة خلال المرحلة المقبلة. ولدينا المزيد من المعلومات التي تؤكد وجود هذا الهاتف بالفعل، حيث تم اعتماد النسخة الأمريكية على موقع WPA والذي كشف عن بعض التفاصيل الهامة.

تم إدراج هاتف جالكسي S23 FE برقم طراز SM-S711U على موقع Wireless Power Consortium ومن الضروري أن حرف “U” الأخير يشير إلى النموذج الخاص بالولايات المتحدة.

تُظهر وثيقة الهاتف أنه سيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 4.4 وات. ولكن من المتوقع أن تكون سرعة الشحن القصوى النهائية أعلى قليلاً من ذلك.

للتذكير، يدعم هاتف جالكسي S21 FE الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وليس من المستغرب أن يحافظ هاتف جالكسي S23 FE على نفس هذه السرعة.

سيدعم الهاتف الشحن اللاسلكي عبر مقبس USB-C بسرعة 25 وات وهذه ستكون السرعة القصوى بالتأكيد. وبحسب التسريبات السابقة، فعلى الأرجح سيتم تجهيز الهاتف ببطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.

الأكثر أهمية هو أن قائمة الهاتف على موقع WPA تضمنت صورة حقيقية للهاتف ولكنها لا تعرض سوى الجانب الأمامي منه، كما إنها مظلمة تماماً وقاتمة ولا يمكننا رؤية أي تفاصيل من خلالها.

ومع ذلك، عند التركيز في الصورة، يُمكننا رؤية الحواف السميكة حول الشاشة، وخاصة الحافة السفلية. إنه نفس التصميم المُعتاد لهاتف Fan Edition من سامسونج.

لقد تعرض هاتف جالكسي S23 FE لعدد كبير من التسريبات خلال الأشهر الماضية، ولكن تستمر سامسونج في تأجيل الإعلان عنه بدون مبرر. ربما كانت تنتظر فقط الإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، وها هو الوقت قد حان للإعلان الجديد.

في الواقع، لدينا تأكيد رسمي من نائب رئيس قسم الهواتف المحمولة في سامسونج الذي اعترف خلال حديثه لموقع Android Authority بوجود هاتف FE قيد التطوير لكي يكون بمثابة خيار وسط بين جالكسي S23 وجالكسي A54.