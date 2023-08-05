ابل تطالب مورديها بشاشات OLED جديدة خالية من الحواف!

جميع التقارير تشير إلى أن ابل طلبت من كل من LG وسامسونج تصنيع لوحات OLED جديدة من أجل أجهزة الايفون التالية مع الحفاظ على التصميم العام للايفون.

من الواضح أن هذه الشاشات ستكون مختلفة عن الشاشات المنحنية فائقة النحافة التي تستخدمها بعض شركات تصنيع الأندرويد. ومع ذلك، يُقال أن ابل لا تزال مترددة بشأن استخدام الشاشات المنحنية بسبب مخاوف الشركة من أن تتسبب في التأثير على معايير المتانة والجودة البصرية.

قد تستخدم ابل لوحات عرض خالية من الحواف على هواتف ايفون 15 برو

يُقال أن ابل تهدف إلى استخدام شاشات عرض بدون حواف لتسهيل عملية التغليف للأغشية الرقيقة المُحسنة والكاميرا السفلية، فضلاً عن توفير مساحة إضافية بداخل الهاتف من أجل الهوائيات وتقليل التداخل.

يبدو أن التصميم المسطح للشاشات يساعد بشكل كبير في هذه التحسينات، ولكنها شبه مستحيلة مع الشاشات المنحنية. ولكن إذا كان هذا الأمر يعني شيء فهو يعني شيء بالغ الأهمية وهو أن ابل تخطط بالفعل لاستخدام لوحات عرض OLED جديدة تماماً، ومع ذلك لن يتحقق هذا الحلم إلا مع هواتف ايفون 17 في عام 2025 وقد تكون ميزة حصرية فقط على هواتف ايفون 17 برو.

يُقال أن هواتف ايفون 17 برو ستكون أولى هواتف ابل التي تمتاز بتقنية مُعرف الوجه Face ID أسفل الشاشة وسيكون بجانب كاميرا أسفل الشاشة.

كل هذا متوقع أن يحدث قبل أن تصل لوحات microLED إلى عالم الهواتف الذكية. من المتوقع أن أولى أجهزة ابل التي ستمتاز بلوحة MicroLED ستكون ساعة ابل وتش ألترا في عام 2025، وستلحق بها عائلة الايفون في السنوات التالية.

يهدف عملاق التكنولوجيا الأمريكي إلى تقليل الحواف على الشاشات التي تتسلمها من مورديها (سامسونج و LG) حتى تصبح هواتفها خالية تماماً من الحواف . مع وجود تقارير تُفيد بأن كل من ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس ستكون أنحف هواتف ايفون على الإطلاق مع سُمك يبلغ 1.55 مم فقط.