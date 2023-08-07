خدمة آيربلاي AirPlay على iOS 17 تحصل على بعض التحسينات الإضافية!

لا تزال ابل مستمرة في تهذيب وتحسين خدماتها الافتراضية وتطبيقاتها النظامية على نظام iOS 17 بما في ذلك خدمة AirPlay الخاصة بها.

خدمة آيربلاي AirPlay هي عبارة عن تقنية اتصالات قائمة على بروتوكول اتصال لاسلكي من شركة ابل لبث محتوى أجهزة الايفون والايباد وماك على أجهزة Apple TV ومكبرات HomePod بالإضافة إلى مكبرات الصوت وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة فك التشفير وأجهزة استقبال الإشارة (الريسيفر) التابعة لجهات خارجية.

لقد حصلت خدمة AirPlay على بعض التغييرات والتحسينات الجديدة على نظام iOS 17 وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على هذه التغييرات بشكل مفصل.

تفضيلات آيربلاي

على نظام iOS 17، تم تحسين القدرات الذكية لخدمة آيربلاي. الآن أصبحت الخدمة قادرة على تحديد ومعرفة تفضيلاتك والتعلم منها بمرور الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعتاد على بث محتوى الايفون على Apple TV عبر خدمة آيربلاي، فسوف تتعلم الخدمة بشكل تلقائي أنك عادةً ما تفضل AirPlay من أجل بث المحتوى على Apple TV، وبالتالي ستعرض خدمة آيربلاي خيار “Apple TV” في أول قائمة AirPlay على جميع أجهزتك الأخرى.

ستعرض قائمة آيربلاي جميع الأجهزة المتاحة بحسب ملائمتها، وقد تبدأ في رؤية بعض الاقتراحات لملائمة الاتصالات بناءً على آخر مرة قمت فيها باستخدام آيربلاي.

الآن، قائمة آيربلاي ستعرض الأجهزة بحسب مدى قربها بدلاً من طريقة العرض العشوائي للأجهزة التي كانت على iOS 16. بمعنى آخر، ستُظهر لك قائمة آيربلاي الأجهزة الأقرب منك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن واجهة آيربلاي ستعرض توضيح لأي محتوى جهاز يتم ربطه في ذاك الوقت بخدمة آيربلاي وما إذا كانت خدمة آيربلاي قيد النشاط بالفعل.

البث التلقائي

إذا كنت تتذكر خاصية البث التلقائي Automatic Airplay التي كانت حكراً على أجهزة التلفزيون في iOS 16، فباتت متاحة أيضاً من أجل المكبرات الصوتية.

الآن، يمكنك ربط الايفون بمكبرات الصوت القريبة وأجهزة التلفزيون أثناء تشغيل أي محتوى من التطبيقات التي عادةً ما تستخدمها مع آيربلاي. هذه الخاصية كانت في السابق حصرية لأجهزة تلفزيون آيربلاي فقط.

البث في غرف الفنادق

لا تزال ابل تتعاون مع مصنعي أجهزة التلفزيون والفنادق لتوفير أجهزة تلفاز ذكية تسمح للنزلاء بمحتوى آيربلاي بشكل تلقائي من أجهزة ابل التي يمتلكونها لبث المحتوى على أجهزة تلفزيون الفندق.

من خلال هذه الميزة، سيكون مسموح للنزلاء بمشاهدة البرامج المفضلة والأفلام الخاصة بهم دون الاضطرار إلى تسجيل الدخول بحسابات البث على أجهزة التلفزيون.