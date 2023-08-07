تأجيل الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 وسامسونج توضح السبب!

كان من المفترض أن يصل الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 Beta قبل عدة أيام. ولكن قررت سامسونج تأجيلها حيث أخبر أحد المسؤولين التنفيذيين في خدمة دعم العملاء المستخدمين بأن الشركة قررت تأجيل الإطلاق نتيجة بعض الأخطاء البرمجية التي لا تزال تتطلب المزيد من العمل.

لم تقدم سامسونج حتى الآن جدول زمني محدد لإطلاق البرنامج التجريبي من واجهة One UI 6.0 والتي من المفترض أن تكون مستندة إلى نظام أندرويد 14.

سامسونج تؤجل One UI 6.0 Beta بسبب بعض الأخطاء

لقد مر أكثر من شهرين حتى الآن منذ أن بدأت سامسونج في اختبار One UI 6.0 داخلياً، ولكن لا يزال يتعين على الشركة الكورية طرح نموذج تجريبي عام من الواجهة للمشتركين في البرنامج التجريبي.

لقد سمعنا مؤخراً أن سامسونج كانت تتجهز من أجل إطلاق الإصدار التجريبي من أجل سلسلة جالكسي S23 في يوليو الماضي، لكنها لم تفعل ذلك.

استمرت الشركة في إجراء اختباراتها الخاصة داخلياً على الواجهة وتحديث نماذج الاختبار على خوادمها بشكل متكرر. حتى أن سامسونج قامت بتحديث بعض تطبيقاتها الافتراضية من أجل التوافق بشكل مثالي مع واجهة One UI 6.0. وأضافت الشركة بالفعل قسم خاص بالواجهة الجديدة على صفحات منتدياتها الرسمية.

ومع ذلك، لا يزال البرنامج التجريبي من واجهة المستخدم الرسومية الجديدة غائباً عنا. قال أحد المسؤولين التنفيذيين في سامسونج أن الإصدار التجريبي من الواجهة قد يصل في أغسطس الجاري. ومن المحتمل أن يحصل كل من جالكسي A34 5G وجالكسي A54 5G على فرصة لاختبار البرنامج التجريبي في الأسبوع التالي بمجرد إطلاقه.

لقد كنا نتوقع أن يتم طرح الإصدار التجريبي العام من الواجهة يوم 2 أغسطس الماضي، ولكن للأسف لم يحدث هذا الأمر. لقد انتظرنا وصول التحديث الكبير على مدار اليوم بطوله، ولكن لم يحالفنا الحظ.

ثم جاء التأكيد من فريق الدعم الفني بخدمة العملاء في موقع سامسونج بأنه قد تم تأجيل السوفتوير بعد أن اكتشفت سامسونج أنه لا يزال هناك العديد من الأخطاء البرمجية التي تتطلب المزيد من الوقت قبل الطرح لعامة الجمهور.

لذا، نحن مازلنا نترقب انتهاء سامسونج من إصلاح هذه الأخطاء إذ من المتوقع أن يتم طرح الواجهة فور إصلاح هذه المشاكل دون تأخير إضافي.