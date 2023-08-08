سيكون من السهل إصلاح ايفون 15 برو!

وفقاً لتقرير Mark Gurman من صحيفة بلومبرج الإلكترونية، فإن هواتف ايفون 15 برو ستمتاز بهيكل مُعاد تصميمة بالكامل، مما يعني أنه سيكون من السهل إصلاحه، تماماً مثلما هو نفس الحال مع ايفون 14 وايفون 14 بلس.

ربما هذا يعني أن كل من ايفون 15 برو وايفون 15 برو بلس سوف يحتويان على لوحة خلفية مصنوعة من الزجاج القابل للإزالة.

فعلى سبيل المثال، هواتف ايفون 14 أو ايفون 14 بلس تسمح بإمكانية فتح الجوانب الأمامية والخلفية ولأول مرة منذ هاتف iPhone 4S بعام 2011.

ومع ذلك، قررت ابل ألا تستخدم نفس بنية التصميم مع طُرز ايفون 14 برو، والتي لا تسمح بفتحها إلا بواسطة الشاشة فقط من أجل الإصلاحات المُصرّح بها.

حسناً، ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني أنه من الممكن أن تصبح تكلفة إصلاح هواتف ايفون 15 برو أقل ثمناً بشكل ملحوظ في حالة تعرض الزجاج الخلفي للكسر أو التصعدات.

ومع ذلك، فإن عملية الإصلاح لن تكون رخيصة الثمن كما تتوقع. تبلغ تكلفة إصلاح ايفون 14 وايفون 14 بلس خارج الضمان 199$ دولار تقريباً. بينما ترتفع تكلفة الإصلاح إلى 499$ على طُرز برو.

ولقد صرح رئيس موقع iFixit العام الماضي أن سلسلة ايفون 14 تمثل حقبة جديدة في الهيكل المُعاد تصميمة منذ iPhone X بفضل إمكانية وقابلية الإصلاح لدرجة أنه كان من الأولى أن تستغل ابل هذه الفرصة وتقوم بالترويج للميزة في إعلان يلفت الانتباه.

تحاول ابل إعادة تصميم هيكل ايفون من الداخل إلى الخارج فقط من أجل تسهيل عمليات الصيانة والإصلاح. من المتوقع أن تكشف ابل النقاب عن ايفون 15 في سبتمبر القادم إذا لم يتم تأجيلها إلى أكتوبر على أقصى تقدير.

جميع طُرز العائلة التالية ستحتوي على منفذ USB-C وسيتم دعمها بخاصية الجزيرة الديناميكية. من المتوقع أن تمتاز طُرز برو بإطارات مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ وستمتاز بإطارات أكثر نحافة حول الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن تستفيد طُرز برو من شريحة معالجة TSMC الجديدة المبنية على عقدة تصنيع 3 نانوميتر، مع زر الإجراء القابل للتخصيص Action Button. جميع هذه المميزات قد تكون سبباً لتبرير زيادة سعر ايفون 15 عن أسعارها القياسية.