هاتف Oppo Find N3 سيكون أسرع هاتف قابل للطي بمعايير الشحن!

يُقال أن هاتف Oppo Find N3 سيكون أسرع هاتف قابل للطي في العالم بمعايير الشحن. لقد ظهر الهاتف بالفعل على موقع الشهادات التنظيمية 3C في الصين، وقد كشفت قائمة الهاتف عن شحناً سلكياً فائق السرعة بمعدل 100 وات.

بهذه السرعة، يكون هاتف Find N3 هو أسرع الهواتف القابلة للطي شحناً. ومع ذلك، لا نعلم ما هي سرعة الشحن اللاسلكي حتى الآن. ولكننا نتوقع أن تكون فائقة بالمثل.

سرعات الشحن العالية من التقنيات المحفوفة بالمخاطر، ولذلك سامسونج تحاول اللعب في المضمون بسرعات شحن قياسية لا تتعدى 45 وات على جميع هواتفها الذكية. أما بالنسبة لهواتفها القابلة للطي فهي لا تتجاوز 25 وات.

على الرغم من خطورة الأمر، إلا أن معايير الشحن فائقة السرعة باتت مطلوبة لجميع المستخدمين. لا أحد يرغب في الانتظار أمام الهاتف ساعة ونصف الساعة فقط من أجل تعبئة البطارية من جديد. ربما هذا هو السبب الذي يجعل من الهواتف الصينية مطلوبة بشكل أكبر. وهاتف Oppo Find N3 لن يكون استثناءً.

لسوء الحظ، كل من Oppo Find N2 و Oppo Find N2 Flip لم يتم إطلاقها في جميع أنحاء العالم، وإنما كانت حصرية للسوق الصينية.

ربما يتمكن Oppo Find N3 من إيجاد طريقه للوصول إلى الأسواق العالمية. وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يقدم شحناً أبطاً قليلاً من السرعات التي يقدمها في الصين.

على كل حال، لقد ظهر الهاتف برقم طراز PHN110 وسيتم بيعه مع شاحن مُرفق في علبة الشراء برقم طراز VCB7CACH وهذا الشحن يدعم معايير الشحن القياسية USB-C و USB-A.

من المتوقع أن يكون هذا الهاتف قادر على إعادة ملء البطارية بدورة شحن مكتملة خلال 30 دقيقة فقط. ولكننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة حتى نرى الهاتف على أرض الواقع.

لقد تم الإعلان عن Find N2 خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولكن هناك تنبؤات تشير باحتمالية إطلاق Find N3 خلال وقت أقرب بكثير.

العديد من الشائعات تزعم بأن الهاتف سيكون متطابق إلى حد كبير مع هاتف OnePlus Open القابل للطي. هذا أمر منطقي بما أن كلتا العلامات التجارية عبارة شركات شقيقة. من الممكن أن يصل Oppo Fine N3 خلال الشهر الجاري، بينما سيصل OnePlus Open خلال شهر أكتوبر.