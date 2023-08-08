تحذير هام قبل شراء جالكسي زد فولد 5 أو زد فليب 5

أطلقت سامسونج مؤخراً كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5 ضمن سلسلة هواتف الجيل الخامس القابلة للطي. وبدون أي شيء، تأكدت سامسونج من ضمان معايير متانة من الدرجة الأولى للهواتف.

تفتخر سامسونج بقدرة هواتف الجيل الخامس القابلة للطي على ما يصل إلى 200 ألف عملية طي، من المفترض أن يكون هذا العدد أكثر من كافي لمدة خمس سنوات على الأقل من الاستخدام، وهو ما يعادل 100 محاولة طي في اليوم الواحد.

ومع ذلك، فإن سامسونج لم تخبرنا بالحقيقة الكاملة، حيث من المتوقع أن تستلم الشاشة أو المفصلة قبل الوصول إلى هذا المعدل بفارق زمني كبير جداً وهو ما يجب أن تتوخى الحذر منه.

اختر مكتب وكالة Bureau Veritas المتخصص في اختبار معايير متانة الأجهزة كل من جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5، واتضح بالفعل أن هواتف الجيل الخامس القابلة للطي والمفصلة الجديدة قوية بما يكفي لتحمل 200 ألف محاولة طي.

ولكن بالرغم من ذلك، فإن هذا العدد مُقيد بدرجة حرارة البيئة المحيطة بالهواتف والتي من المفترض أن تكون في حدود 25 درجة مئوية.

فمن الممكن أن تتعرض الشاشة للكسر قبل هذا العدد بفارق كبير يصل إلى 150 ألف ضعف إذا ما تعرضت الهواتف لدرجة حرارة مرتفعة أو منخفضة.

فعلى سبيل المثال، إذا تعرضت الهواتف للاستخدام بداخل بيئة درجة حرارتها 60 درجة مئوية أو -4 درجة مئوية، سوف تفقد الهواتف من قدرة تحملها ما يصل إلى 150 ألف ضعف القدرة الحقيقية.

هذه الحقيقة خطيرة جداً وخاصة في فصل الشتاء نظراً لأن حرارة معظم الدول في فصل الشتاء من الممكن أن تنخفض إلى -4 وهو أمر مثير للقلق.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن الطقس البارد يشكل خطورة كبيرة على حياة شاشات الهواتف القابلة للطي. ولقد أبلغ عدد كبير من المستخدمين بانكسار شاشاتهم بمجرد تعرضها للطقس البارد.

وبحسب الإحصائيات، فإذا تعرضت الهواتف للطقس البارد، فإن الفترة الزمنية الحقيقية أو معدل مرات طويها الحقيقي سينحدر تماماً إلى 30 ألف محاولة طي فقط، أي ما يعادل عام واحد فقط بمعدل 100 محاولة طي في اليوم الواحد.

إذا أردت حماية هاتفك في ظروف درجات الحرارة شديدة البرودة، فيجب ألا يتعدى مرات الطي أكثر من 40/50 محاولة طي في اليوم الواحد، وهذا يضمن لك استمرار الهاتف لمدة عام إضافي.