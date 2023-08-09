طُرَزُ ايفون 15 برو قادمة بسعات تخزين هائلة!

وفقاً لتقرير موقع 9To5Google نقلاً عن مُسرب الأخبار الشهير Yeux1122 الذي يدّعي أنه تحصل على معلوماته من مصدر داخلي بشركة ابل، فإن طُرز ايفون 15 برو الأغلى ثمناً ستحصل على ترقية هائلة في حجم السعات التخزينية.

يبدو أن ابل قررت زيادة سعة التخزين على طُرز ايفون 15 برو إلى 2 تيرابايت. في واقع الأمر، هذا ليس المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه المعلومات. فلقد ظهرت معلومات مماثلة على موقع Weibo مؤخراً والتي تشير إلى احتواء طُرز برو من سلسلة ايفون 15 على سعات تخزين ضخمة.

بحسب التقرير، فمن المتوقع أن تتخلص ابل من سعة 128 جيجابايت وتستبدلها بسعة تخزين 256 جيجابايت. ومع ذلك، ستظل سعات التخزين كما هي على نماذج ايفون 15 الأساسية، والتي تبدأ عند 128 جيجابايت.

بمعنى أن كل من طرازي ايفون 15 وايفون 15 بلس سيأتيان بسعة تخزين 128 جيجابايت، وبالتأكيد ستكون هناك نماذج أخرى من نفس الطُرز بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت كحد أقصى.

لماذا نعتقد أن هذه المعلومات صحيحة تتساءل؟ لأنها ببساطة يعكس صحة الشائعات التي زعمت بأن ابل قررت بالفعل رفع سعر طُرز ايفون 15 برو.

قد تكون سعة التخزين الأكبر تبرير آخر لزيادة الأسعار، والتي من المتوقع أن تتراوح قيمتها من 100$ وحتى 200$ على كل من ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

بالتأكيد ستكون هناك العديد من المميزات الحصرية لصالح طُرز برو بما في ذلك ذر الإجراء القابل للتخصيص Action Button وإعداد كاميرا أكثر تطوراً وحواف أكثر نحافة والمزيد من المميزات الحصرية.

أما بالنسبة لأسعار الطُرز الأساسية، فلقد زعمت بعض التقارير أنها من الممكن أن تأتي بأسعار أعلى من قيمتها الأساسية، بينما تدّعي مصادر أخرى أنها ستأتي بنفس الأسعار المعتادة. بسبب التضارب في التقارير، لسنا متأكدين أياً منهما يمكننا تصديقه.

بما أن هناك العديد من المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على المزيد من سعة التخزين، فإن سعة 2 تيرابايت ستكون بمثابة ترقية مذهلة على طُرز برو.

فإذا كنت تستخدم هاتفك الايفون باستمرار من أجل التصوير الفوتوغرافي وتخزين الأفلام والوسائط عالية الدقة، فمن المحتمل أن تكون سعة 2 تيرابايت أمراً ضرورياً لأنك ستكون دائماً في حاجة إلى المزيد من سعة التخزين.

من المقرر أن يتم الإعلان عن سلسلة ايفون 15 يوم 12 أو 13 سبتمبر المقبل وستبدأ الشركة في فتح الطلب المُسبق اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر على أن تكون جاهزة للبيع بدءًا من 22 سبتمبر.