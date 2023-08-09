سامسونج تُعلن عن هاتف جالكسي F34 5G بتصميم أنيق وبطارية 6000 مللي أمبير

أطلقت سامسونج هاتف جديد متوسط المدى من فئة F والهاتف المعني هو جالكسي F34 5G الذي يعتبر نسخة معدلة من الهاتف الأصلي جالكسي MM34 5G.

يبدو أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين كلا الهاتفين بما في ذلك المواصفات الفنية وسعر البيع. هذا يجعلنا نتساءل ما هي الفائدة أو الحاجة من وراء هذا الهاتف، ولكن بالتأكيد سامسونج (أكبر شركات تصنيع الأندرويد) تعرف ما تفعله.

مواصفات جالكسي F34 5G

بدءاً من الشاشة، لدينا لوحة عرض AMOLED قياس 6.5 إنش بدقة +FHD أبعادها 2340×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Exynos 1280 SoC مقترناً بواسطة ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ومع ذلك، من المتوقع ألا تشكل سعة التخزين الداخلية مصدر قلق بالنسبة لك نظراً لأن الهاتف يحتوي على فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD والتي يمكن توسيعها حتى 1 تيرابايت كحد أقصى.

قامت سامسونج بتجهيز الهاتف بإعداد كاميرا لائق يشتمل على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بواسطة التثبيت البصري للصورة OIS والتركيز التلقائي للصورة للكشف عن الطر PDAF.

تضمن لك الكاميرا الرئيسية القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. يشتمل الهاتف على العديد من أوضاع التصوير المتقدمة بما في ذلك الوضع الليلي.

هناك أيضاً عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. الجانب الأمامي يشتمل على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل من أجل صور السيلفي ولكنها لا تدعم تصوير 4K وليست مدعومة بخصائص OIS أو PDAF.

يستمد هاتف جالكسي F34 5G طاقته من بطارية عملاقة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات. كما يتضح من اسم الهاتف فهو داعماً لشبكات الجيل الخامس 5G ونطاق WiFi مزدوج وبلوتوث 5.3 ويتضمن الهاتف مقبس 3.5 ملم لسماعات الرأس وصوتيات Dolby Atmos.

على الرغم من أن الهاتف يأتي بنظام أندرويد 13 ولكنه يفتقر إلى أي معايير IP مما يعني أنه لا يتضمن حماية ضد الماء أو الغبار. تضمن سامسونج دعم الهاتف لمدة 4 سنوات مما يعني أنه سيكون مؤهلاً للحصول على أندرويد 17 في المستقبل.

في النهاية الهاتف متوفر على هيئة متغيرات 6+128 جيجابايت أو 8+128 جيجابايت بسعر يبدأ من 255$ دولار أمريكي.