فيفو تُطلق هاتف Vivo V29 5G بمواصفات مذهلة للفئة المتوسطة – السعر صادم

بعد أن أطلقت فيفو هاتف Vivo V29 Lite حان الوقت للإعلان عن طراز جديد وهو Vivo V29 5G والذي تم إطلاقه بالفعل في بعض أسواق أوروبا.

بالنسبة لمواصفات الهاتف فإنه يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.78 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz مع كاميرا أمامية مذهلة بدقة 50 ميجابكسل وعلى لوحته الخلفية يحتوي على وحدتي فلاش مزدوج.

يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 778G مصحوباً بذاكرة رامات بسعة 8 جيجابايت مع توفير الدعم للذاكرة العشوائية الافتراضية بسعة 8 جيجابايت إضافية.

يمتاز الهاتف بنظام تبريد حراري احترافي لقبته فيفو باسم Ultra Large VC Bionic ويأتي الهاتف مدعوماً بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

تشتمل اللوحة الخلفية على لمسة فنية لطيفة باسم Aura Light وهي عبارة عن حلقة ليد ضوئية يبلغ قطرها 15.6 ملم. الفكرة من هذه الحلقة الضوئية – بجانب تعزيز مظهر الهاتف – أنها تساعد في تحسين التقاط الصور وإزالة الظلال من الوجوه حيث أكدت العلامة التجارية على أن الإضاءة المنبعثة من الحلقة الضوئية أقوى من مصباح الفلاش بفارق 9 أضعاف.

يشتمل الهاتف على بطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 وات ويمكن إعادة شحن البطارية من 0 وحتى 50% خلال 18 دقيقة فقط.

الهاتف متوفر باللون الأزرق والأسود مع لمسات جمالية لطيفة على ظهر الهاتف تجعل التدرجات اللونية تتأرجح من تأثير الظلال والضوء كما لو كانت رسمة جبال على ظهر الهاتف.

المواصفات الفنية الكاملة لهاتف Vivo V29 5G

الشاشة: لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD أبعادها 2800×1260 بكسل بمعدل تحديث 120Hz بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 داعمة لمرئيات HDR10 Plus مع دعم نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

لوحة عرض AMOLED بدقة +FHD أبعادها 2800×1260 بكسل بمعدل تحديث 120Hz بنسبة عرض إلى ارتفاع بلغت 20:9 داعمة لمرئيات HDR10 Plus مع دعم نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%. المعالج: Qualcomm Snapdragon 778G SoC.

Qualcomm Snapdragon 778G SoC. الذاكرة العشوائية والتخزين: 8 جيجابايت رام LPDDR4X + سعة تخزين 256 جيجابايت.

8 جيجابايت رام LPDDR4X + سعة تخزين 256 جيجابايت. نظام التشغيل: FunTouchOS 13 المستندة إلى نظام أندرويد 13.

FunTouchOS 13 المستندة إلى نظام أندرويد 13. الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا بدقة 2 ميجابكسل + حلقة إضاءة Auro Light يبلغ قطرها 15.6 ملم.

مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مدعوماً بالتثبيت البصري OIS + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 + كاميرا بدقة 2 ميجابكسل + حلقة إضاءة Auro Light يبلغ قطرها 15.6 ملم. الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0.

مستشعر بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0. الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة + تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة + تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار. الصوت: USB Type-C audio, Stereo Speakers, Hi-Res audio.

USB Type-C audio, Stereo Speakers, Hi-Res audio. الوزن: 186 جرام.

186 جرام. سُبل الاتصال: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC البطارية: سعة نموذجية 4700 مللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السلكي السريع بقوة 80 وات.

هاتف Vivo V29 5G متوفر في بعض الدول الأوربية بسعر يعادل 550$ دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتوفر للبيع عالمياً اعتبارًا من يوم 11 أغسطس.