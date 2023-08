اِنطلاق فعاليات مهرجان الصيف 2023

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء الخميس، فعاليات مهرجان صيف 2023 ليالي المدينة في العاصمة طرابلس.

وأجرى الدبيبة جولة في محيط السرايا الحمراء وداخل أزقة المدينة القديمة، وصولاً إلى قوس ماركوس حيث افتتح الدبيبة المعلم التاريخي بحلته الجديدة.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة قوله خلال جولته، إن ما تشهده المعالم التاريخية اليوم من اهتمام وتطوير يبعث الفخر بالانتماء لهذا الوطن، داعياً جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد إلى المشاركة في فعاليات ليالي المدينة في العاصمة طرابلس.

ويضم مهرجان الصيف 2023 عدداً من الأنشطة الترفيهية والثقافية، وعروض المسرح والسينما والسيرك والقوارب الشراعية ومسابقات الشطرنج، والعديد من الفعاليات.

أجواء رائعة وجميلة عشناها معكم في افتتاح مهرجان الصيف 2023 من ليالي المدينة بـ #طرابلس

مستمرون لشهر كامل وننتظركم كل… تم النشر بواسطة ‏ليالي المدينة طرابلس‏ في الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠٢٣

الدبيبة يفتتح فعاليات مهرجان الصيف 2023 بالمدينة القديمة بطرابلس #الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يفتتح فعاليات مهرجان الصيف 2023 من ليالي المدينة في #طرابلس. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠٢٣

