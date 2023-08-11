فواكه تبطئ شيخوخة الجلد – صحيفة المرصد الليبية

روسيا – أعلنت الدكتورة باسقة محميدوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والجراحة التجميلة، أن الفواكه غنية بالمغذيات المفيدة للجسم، وبعضها يؤثر إيجابيا في الجلد ويبطئ شيخوخته.

وتقول الطبيبة في حديث لصحيفة “إزفيستيا”: “الألياف الغذائية، هي من مكونات معظم الفواكه، وهي ضرورية لعمل الجهاز الهضمي وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون. كما تحتوي على مضادات الأكسدة القادرة على حماية خلايا الجلد من تأثير الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، ما يبطئ عملية الشيخوخة”.

ووفقا لها، تعتبر فاكهة الكاكي (الخرما، البرسيمون) منتجا مغذيا جيدا ويمكن أن تصبح الفاكهة المفضلة في فترة الخريف والشتاء.

وتقول: “تحتوي فاكهة الكاكي على عناصر مثل اليود والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والـ بيتا كاروتين. هذه المواد لها تأثير نسبي في العوامل الخارجية والداخلية السلبية، وتعيد تماسك ومرونة الجلد، وتحسن تنظيم إنتاج الزهم الجلدي”.

وتشيد بالفاكهة المفيدة الثانية وهي الخوخ (الدرّاق) التي تحتوي على فيتامينات А وС وЕ التي تعمل على تحسين لون الجلد وحالته، وتؤثر في فرط تصبغه، وتنشط عملية تجديده.

وتقول: “والكيوي فاكهة غريبة ولكنها شائعة إلى حد ما وبأسعار معقولة. وهذه الفاكهة غنية بالمواد المفيدة والمغذيات. وبالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات الحرارية تحتوي أيضا على الألياف الغذائية وحمض الفوليك وفيتامينات C و E ومضادات الأكسدة”.

ووفقا لها، بفضل هذه المواد يزيل تناول الكيوي من الجهاز الليمفاوي السوائل الزائدة من الجسم، ما يخفض الوذمة (تورم الأطراف) ويرفع نشاط الإنزيمات ويحسن عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يبطئ الشيخوخة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”