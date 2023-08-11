إلى الأسوأ – ابل تستبدل موضع زر إنهاء المكالمات على iOS 17

بطبيعة الحال، عادةً ما تأتي تحديثات السوفتوير الجديدة ببعض التحسينات. ولكن عندما يتعلق الأمر بنظام iOS 17، فإن هناك جانب واحد رئيسي على أجهزة الايفون سيتغير إلى الأسوأ.

قررت ابل تغيير تنسيق وموضع أزرار شاشة الاتصال، ومن الواضح أن هناك الكثيرين ممن لا يعجبهم الأمر. وتم رصد هذا التغيير الجديد بالفعل على التحديث الأخير لنظام iOS 17.

تم نقل زر إنهاء المكالمات من الموضع المركزي المنفصل عن خيارات شاشة الاتصال إلى الموضع السفلي الأيمن على اليمين، بجانب جميع خيارات شاشة الاتصال.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد قررت ابل نقل جميع الأزرار الأخرى إلى الأسفل أيضاً، وتم تبديل أغلبها. الأسوأ من ذلك أنه تم دمج كل من خياري “إضافة مكالمة” و “جهات الاتصال” بداخل زر واحد مقارنة بالخيارين المنفصلين على نظام iOS 16.

يبدو أن الفكرة من هذه التغييرات هي تسهيل إمكانية الوصول إلى الخيارات أثناء استخدام الهاتف بيد واحدة. وهي ميزة طيبة إذا كنت تستخدم هاتف مثل ايفون 14 برو ماكس أو في حال كانت يديك صغيرة.

ولكن هذا التغيير منافي تماماً لما تعودت عليه ذاكرة مستخدمي ايفون. الآن، المكان المعتاد لزر إنهاء المكالمة والذي تعودنا عليه أصبح فارغ تماماً. ولسنا حتى متأكدين من الدافع وراء تبديل أزرار لوحة المفاتيح والفيس تايم.

من المتوقع أن تتسبب حتماً هذه التغييرات في النقر على الأزرار الخاطئة إلى أن نعتاد على مواضعها الجديدة. بالتأكيد سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً للعثور على بعض الخيارات التي كنا معتادين على الوصول لها بسهولة.

الأمر الآخر وهو في حين أن انتقال زر الإنهاء إلى الركن الأيمن قد يكون بمثابة فكرة جيدة لأصحاب الأيدي الصغيرة الذين يستخدمون الهاتف باليد اليمنى، إلا إنها ستكون مُعضلة بائسة للأشخاص العسراويين (أصحاب الأيدي اليسرى).

وجود زر إنهاء المكالمات على نظام iOS 16 كان في موضعه الصحيح بالضبط، والمنطقي في نفس الوقت، لأنه الزر الذي سيتم استخدامه أكثر من أي شيء آخر في قائمة شاشة الاتصال.

على كل حال، يبدو أن هذا التغيير لم يعجب عدد كبير من المراجعين على الإنترنت. ولكن إذا لم يكن لدى ابل نية بالرجوع عن قرارها، فلا يوجد سبيل آخر أمامنا سوى التعود على موضعه الجديد.