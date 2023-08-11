هواوي تطرح تقنية NearLink للاتصال اللاسلكي قصير المدى – تعرف عليها

أعلنت شركة هواوي عن تقنية جديدة تُعرف باسم NearLink من أجل الاتصال اللاسلكي قصير المدى وهي أسرع بكثير من تقنية البلوتوث. ومن المتوقع أن يتم تطبيق التقنية في جميع أجهزة الشركة المستقبلية وبعض الأجهزة والأدوات اللاسلكية الأخرى.

على الرغم من العقوبات الأمريكية وإدراج هواوي ضمن القائمة السوداء بواسطة حكومة الولايات المتحدة، إلا أن هواوي لا تزال مستمرة في ابتكار التقنيات الحديثة.

لقد تم حظر الشركة في عدد كبير من الدول الغربية بسبب علاقتها المشبوهة مع حكومة بلدها. وبالرغم من ذلك، لا تزال هواوي واحدة من أفضل وأهم العلامات التجارية الرائدة في ابتكار التقنيات الحديثة ومن أفضل بائعي الهواتف الذكية في موطنها الرئيسي. وتلعب الشركة دوراً أساسياً في الدفع بعجلة الصناعة في بلدها الأُم.

بحسب تصريح هواوي، فإن تقنية NearLink للاتصال اللاسلكي قصير المدى هي نتاج تعاون مشترك مع أكثر من 300 شركة ومؤسسة بداخل الصين وخارجها.

تجمع تقنية NearLink أفضل مزايا ومعايير كل من اتصال البلوتوث والواي فاي لتوفير تجربة اتصال أكثر أماناً وأكثر موثوقة وفي الوقت ذاته أسرع بفارق كبير.

هواوي تُعلن عن تقنية NearLink للاتصال اللاسلكي قصير المدى

بحسب تصريح الشركة الصينية، فإن تقنية NearLink أسرع من تقنية البلوتوث القياسية بفارق 6 مرات، وتوفر استجابة أسرع وزمن تأخير أقل بنسبة 30/1.

الأكثر أهمية من ذلك أن اتصال NearLink أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة بنسبة 60% وتضمن توفير الدعم لعدد أكبر من الاتصالات الشبكية.

يُمكن للعديد من قطاعات الصناعة والأعمال المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنازل الذكية والمركبات الكهربائية الاستفادة من تكنولوجيا NearLink.

نظرياً، تبدو تقنية NearLink من التقنيات الواعدة في مجال صناعة التكنولوجيا وتوفر قفزة هائلة في مجال الصناعات اللاسلكية. ومن الممكن أن توفر هذه التقنية الجديدة اتصالاً لاسلكياً أكثر موثوقية بعدد كبير من الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

بفضل زمن الانتقال المنخفض وسرعة الاستجابة والاستهلاك المنخفض للطاقة ومعدلات الاتصال اللاسلكي الأسرع والتغطية الأوسع وتقنيات الاتصال الأكثر أماناً يُمكن لتقنية NearLink أن تضمن المزيد من الراحة للشركات الصناعية والمستهلكين على حد سواء.