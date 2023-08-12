فيفو تُعلن عن تابلت Vivo Pad Air لمستخدمي الفئة المتوسطة

لقد رأينا العديد من المصادر التي تتحدث عن الجهاز اللوحي الجديد Vivo Pad Air خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكننا لم نكن متأكدين أن الجهاز بات قريب منا.

مؤخراً أكد نائب رئيس الشركة أن تابلت Vivo Pad Air قادم خلال الأيام القادمة. وغني عن القول، يبدو أن الجهاز يحمل في طياته العديد من المواصفات الرائعة.

إذا كنت تتساءل عن شكل الأداء على جهاز Pad Air الخاص بشركة فيفو، فيجب أن تعلم أنه سيكون مدعوماً بمعالج Snapdragon من الفئة الرائدة وبطارية عملاقة وشاشة كبيرة ونظام تشغيل أندرويد قابل للتخصيص بطريقة رائعة.

بحسب المعلومات التي شاركها نائب رئيس الشركة، فإن الحاسوب اللوحي التالي سيحتوي على شاشة 11.5 إنش بدقة 2.8K بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2:3 مع نسب عالية من نطاق التدرج اللوني DCI-P3 وذلك لضمان توفير صورة رائعة وتجربة حيوية نابضة بالحياة.

يعمل تابلت Vivo Pad Air بواسطة معالج Snapdragon 870 SoC. قد لا يكون أحدث معالج من كوالكم، ولكنه كان أحد أقوى معالجات الأندرويد على الإطلاق منذ سنوات قليلة. الأهم من ذلك أنه لا يزال يضمن توفير نتائج مذهلة على صعيد مستوى الأداء أثناء التعامل مع المهام المتعددة أو تشغيل الألعاب.

من الميزات التي تستهدف لاعبي أندرويد معدل تحديث الشاشة فائق السرعة الذي يبلغ 144Hz من أجل توفير تجربة لعب سلسلة وحركة أسرع للرسوم المتحركة على الشاشة والاستمتاع بتجربة تصفح خالية من أي تباطؤ.

بما أن معالج Snapdragon 870 SoC يحتوي على نواة رئيسية مسجلة تردد سرعته 3.2 جيجاهرتز، فمن المتوقع ألا تواجه أي مشاكل تأخير أو تقطيع أثناء ممارسة الألعاب المتعطشة للموارد.

يتم إقران المعالج الرائع بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. هذه سعة تخزين أكثر من كافية لتخزين جميع العابك المُفضلة وتطبيقات أعمالك اليومية.

يستمد تابلت Vivo Pad Air الطاقة من بطارية بسعة 8400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 44 وات. سعة البطارية تكاد تكون كافية على مدار اليوم بطولة، حتى في حالات الاستخدام المكثف وتشغيل الألعاب بشكل متواصل.

أما بالنسبة لأهم ميزات الإنتاجية ومتطلبات المحترفين والأعمال الإبداعية، فإن التابلت يدعم قلم Pencil2 من فيفو. هذا يضمن لك الرسم وتدوين الملاحظات على الشاشة بطريقة انسيابية.

للأسف لا يزال السعر غير معروف، أضف على ذلك أن نائب رئيس الشركة لم يخوض في أي تفاصيل حول إعداد الكاميرا. من المتوقع أن نحصل على هذه المعلومات بمجرد أن يصبح الجهاز جاهز للبيع.