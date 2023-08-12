ابل تطرح الإصدار التجريبي الثالث من iOS 17 لعامة الجمهور

طرحت ابل بالأمس الإصدار التجريبي الثالث Beta 3 من نظام iOS 17 لعامة الجمهور، مما يسمح للمختبرين من غير المطورين تجربة الإصدار التجريبي الجديد والتحقق من جميع المميزات.

يأتي الإصدار التجريبي الثالث العام بعد أسبوعين بالضبط من طرح الإصدار التجريبي الثاني العام. ومن الواضح أن الإصدار الثالث لا يحتوي على أي مميزات جديدة تستحق الحديث عنها.

جميع المميزات التي قمت باختبارها على الإصدار التجريبي الثاني هي بالضبط نفس المتواجدة في الإصدار التجريبي الثالث، دون زيادة أو نقصان.

يُمكن لمختبري الإصدارات التجريبية تثبيت التحديث التجريبي الثالث على أجهزة الايفون الخاصة بهم عن طريق الانتقال إلى الإعدادات > عام > قسم تحديثات البرامج > ثم التبديل إلى iOS 17 Public Beta لتنزيل أحدث إصدار تجريبي من النظام.

جلب نظام iOS 17 العديد من المميزات الجديدة المثيرة للاهتمام والتي تحدثنا عنها باستفاضة في التقارير السابقة لنا. من أكثر الميزات إثارة للإعجاب خيار وضع الاستعداد StandBy الذي يسمح بعرض المزيد من المعلومات الهامة والقيمة على شاشة الايفون في الواضع الأفقي أثناء توصيله بالشاحن، بما في ذلك أدوات الويدجت المُصغرة والإشعارات والأنشطة الحية والوقت.

بعد ذلك تأتي أدوات الويدجت المُصغرة التي تستخدمها على شاشة القفل والشاشة الرئيسية باتت أكثر تفاعلية، بحيث تسمح لك الآن بالقيام بعدة أشياء مختلفة منها التحكم في الضوء الذكي أو الانتقال إلى التذكيرات دون الحاجة إلى فتح التطبيقات ذات الصلة.

لوحة مفاتيح الايفون باتت أكثر ذكاءً مما كانت عليه بنظام iOS 17 إذ أصبحت خيارات التصحيح التلقائي وتصحيح الأخطاء الإملائية على بُعد نقرة واحدة منك.

خاصية AirDrop اشتملت على ميزة جديدة مثيرة للإعجاب تُسمى NameDrop والتي تسمح لك بمشاركة معلومات جهات الاتصال مع أجهزة الايفون القريبة عن طريق تقريب هاتفين ايفون من بعضها البعض لتبادل المعلومات.

تطبيق الهاتف بات يحتوي على المزيد من الملصقات القابلة للتخصيص والتي تتيح لك اختيار وتخصيص ما تُفضل أن يراه الطرف الآخر على شاشته عند محاولة الاتصال بك.

تطبيق فيس تايم يدعم رسائل الفيديو لإتاحة الفرصة لك بترك رسائل مرئية لأي شخص فاتته المكالمة، فضلاً عن إمكانية استخدامه مع Apple TV.

الآن متصفح سفاري يقوم بحماية وتأمين نافذة التصفح الخاص بالمصادقة البيومترية أو كلمة السر لمنع الآخرين من استخدام التصفح الخاص على هاتفك دون إذن أو تصريح منك.

تطبيق الصور أصبح قادراً على التعرف على حيواناتك الأليفة بشكل تلقائي، وخاصية Visual Look Up باتت تعمل مع الطعام والأيقونات ومقاطع الفيديو وغير ذلك بكثير.

لا يزال أمامنا فترة من الوقت قبل أن تطرح ابل الإصدار النهائي والمستقر من نظام iOS 17، إذ من المتوقع وصول النظام في شكله النهائي خلال شهر سبتمبر القادم.