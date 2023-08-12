تسريبات سامسونج جالكسي S24 – شاشة أفضل وذاكرة عشوائية أكبر!

ستأتي هواتف سلسلة جالكسي S24 بعدد هائل من الترقيات الملحوظة على الطُز الحالية. بصرف النظر عن المعالج الأحدث، ستجلب السلسلة الجديدة أيضاً كاميرات أفضل وعمر بطارية أطول وهيكل مصنوع من التيتانيوم وذاكرة عشوائية أكبر. وتزعم وسائل الإعلام الكورية أن الطُرز الجديدة ستمتاز بشاشات أفضل أيضاً.

بحسب تقرير موقع chosun.com، فمن الواضح أن سامسونج تخطط لتجهيز كل من جالكسي S24 وجالكسي S24 بلس وجالكسي S24 ألترا بلوحات عرض OLED مصنوعة من مادة M13.

لوحات العرض الجديدة أكثر نحافة وأخف وزناً من لوحات OLED المصنوعة من مادة M12 الموجودة في سلسلة جالكسي S23. كما أن لوحات العرض الجديدة أفضل من حيث كفاءة الطاقة.

الأكثر أهمية من كل ذلك هو أن لوحات OLED M13 تضمن توفير جودة صورة أفضل. بدون أي شك، سيمتاز طراز ألترا بلوحة العرض الجديدة، ولكن من الواضح أن حتى الطُرز الأرخص ثمناً ستمتاز بنفس لوحة العرض المُحسنة.

تستخدم سامسونج لوحات OLED M12 على هواتفها الرئيسية منذ هواتف الجيل الرابع القابلة للطي العام الماضي. بينما استخدمت الشركة لوحات OLED M11 على سلسلة جالكسي S22.

حتى هواتف الجيل الخامس القابلة للطي (جالكسي زد فولد 5 وجالكسي زد فليب 5) اللذان تم إطلاقهما حديثاً يستخدمان لوحات OLED M12.

الجدير بذكره أن كل من طراز ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس يمتازان بنفس لوحات العرض السابقة. وستأتي هواتف ايفون 15 هذا العام بلوحات OLED M12. وقد تلقت سامسونج موافقة ابل بالبدء في عملية الإنتاج الكمي لهذه الشاشات بالفعل.

هل تأتي سلسلة جالكسي S24 بمعالج Exynos وذاكرة عشوائية أكبر؟

بجانب العديد من الترقيات التي ذكرناها للتو، فمن المتوقع أن تعود سامسونج مرة أخرى إلى شرائح Exynos الخاصة بها مع سلسلة جالكسي S24.

يُقال أن سامسونج تخطط لشحن طُرز جالكسي S24 بمعالج Exynos 2400، بينما سيتم إطلاق السلسلة في بعض الأسواق الأخرى بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

بالتأكيد الأسواق الوحيدة التي ستحصل على معالج سناب دراجون هي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بينما تحصل أوروبا وإفريقيا على نموذج إكسينوس.

ووفقاً للشائعات، فعلى الأرجح ستأتي السلسلة الجديدة بذاكرة عشوائية بسعة تبدأ من 12 جيجابايت بدلاً من 8 جيجابايت. بينما سيحصل طراز ألترا على ذاكرة عشوائية بسعة تبدأ من 16 جيجابايت – أي 4 جيجابايت أكبر من سعة الذاكرة العشوائية الأساسية مقارنة بهاتف جالكسي S23 ألترا.