التحديث التجريبي من One UI 6.0 أصبح متوفر لسلسلة سامسونج جالكسي S23!

بعد التأجيل لمدة أسبوع تقريباً، قررت سامسونج فتح الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 لمستخدمي تشكيلة جالكسي S23 في بعض المناطق من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا.

بالتأكيد سيستغرق الأمر وقتاً أطول قبل أن يصل التحديث التجريبي من الواجهة إلى منطقة الوطن العربي. ولكي تكون على استعداد حين وصوله، سيتعين عليك الاشتراك في تطبيق Samsung Members.

كل ما عليك فعله هو فتح تطبيق Samsung Members والنقر على اللافتة المتواجدة أعلى التطبيق، وبعد بضع دقائق سيكون هناك تحديث جديد متوفر لهاتفك ويمكنك تحميله.

هذا التحديث الجديد سيكون الإصدار التجريبي من One UI 6.0 المستند على نظام أندرويد 14، وسيكون حجمه كبير إلى حد ما. لذلك، يجب أن تتأكد من توافر مساحة تخزين كبيرة على هاتفك قبل الانتقال له.

كما أشرنا للتو، الإصدار التجريبي من واجهة One UI 6.0 مستند إلى أندرويد 14، ومن المُقرر أن يتم طرح الإصدار النهائي منه في غضون شهر واحد من الآن.

بحسب التقارير، يبدو أن سامسونج أضافت بعض التغييرات والعديد من التعديلات على الواجهة الجديدة مع هذا التحديث. على الرغم من إننا لا نتوقع تغيير شامل للواجهة، ولكن هناك بالتأكيد من سيلاحظ التغييرات من خلال الواجهة المُعاد تصميمها.

للأسف الشديد، لم يتسنى لنا رؤية التغييرات والتعديلات التي أضافتها سامسونج حتى هذه اللحظة. ولكن بناءً على التقارير التي تم رصدها عبر الإنترنت، يبدو أن سامسونج حاولت أن تمنح الواجهة تصميماً بسيطاً ومُحدثاً.

بجانب المظهر الجديد، هناك تغييرات في نوع الخط الافتراضي، فضلاً عن رموز الإيموجي التعبيرية الجديدة في لوحة المفاتيح الخاصة بسامسونج.

أيضاً حصلت لوحة الإعدادات السريعة على مظهر جديد، والتي من المفترض أنها تسمح لمستخدمي جالكسي S23 بالصول الأسرع إلى أغلب وظائف الهاتف الحيوية.

فمثلاً عند سحب لوحة الإعدادات السريعة من الأعلى إلى الأسفل، سوف تلاحظ زرين كبيرين لكل من وظائف WiFi والبلوتوث. جميع الوظائف الأخرى لا تزال موجودة في منتصف لوحة الإعدادات السريعة. وأسفل أزرار الإعدادات والوظائف، يوجد مؤشر أو شريط تمرير للتعديل على معدلات سطوع الشاشة.

أيضاً ستلاحظ وجود أزرار تفعيل درع حماية الحين والوضع المظلم، فضلاً عن أزرار جديدة لوظائف العرض الذكي “Smart View” والتحكم بالأجهزة “Device Control”.

ستمنحك واجهة One UI 6.0 المزيد من إمكانيات التخصيص بما في ذلك القدرة على تعيين شاشات قفل متعددة وفقاً للأوضاع والروتينات.

هناك العديد من الوظائف الجديدة التي من شأنها تسهيل أنجاز المهام وتعزيز تجربة المستخدمين وتحسين طاقتهم الإنتاجية أثناء استخدام الهاتف.

بالتأكيد تحديث One UI 6.0 لا يزال في المرحلة التجريبية، ومن المتوقع أن يواجه المستخدمون العديد من الأخطاء والمشاكل. لذلك، يجب أن تكون على استعداد لهذه الأخطاء حينما يتوفر لهاتفك.