ما نعرفه عن معالج ابل A17 Bionic بهواتف ايفون 15 برو

لقد حصلنا على تسريب جديد لنوع شريحة المعالجة التي ستستخدمها ابل بهواتف ايفون 15 – تحديداً طُرز ايفون 15 برو – والتي من الواضح أنها ستشكل ترقية مذهلة على شريحة المعالجة التي جاءت العام الماضي.

المعالج التالي سيحمل لقب Apple A17 Bionic والذي تم تصنيعه بالاعتماد على دقة تصنيع 3 نانوميتر. ستشتمل شريحة المعالجة على وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومية سداسية النواة أيضاً.

ستعمل نوى وحدة المعالجة المركزية بتردد سرعته 3.7 جيجاهرتز. هذه السرعة في الترددات ستجعل ابل مستمرة في ريادة التقدم مقارنة بشرائح كوالكم وميديا تيك وسامسونج.

معالج A17 Bionic يدعم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت. هذا يعني أننا لن نحصل على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت في هواتف ايفون 15 برو.

مكاسب الأداء والكفاءة التي سيحققها معالج A17 Bionic

هذه هي أول شريحة معالجة يتم استخدامها بهواتف ايفون مستندة على عملية تصنيع 3 نانوميتر. ومن المتوقع أن تضمن شريحة المعالجة الجديدة زيادة في معدلات الأداء بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% مع تحسين كفاءة واستهلاك الطاقة بنسبة 30% على أقل تقدير.

هذه الزيادة في معدلات الأداء ونسب استهلاك الطاقة ستضمن توفير العديد من المكاسب على صعيد مستوى الأداء فضلاً عن تعزيز وتحسين وإطالة عمر البطارية بخلاف سعات البطارية الأكبر التي ستأتي عليها هواتف ايفون 15 برو بالفعل.

جميع المصادر تزعم بأنه من المُقرر أن تصل سلسلة ايفون 15 يوم 12 سبتمبر القادم، وسوف تتأخر طُرز برو لمدة أسبوعين إضافيين، مما يعني أنه سيتم شحنها اعتبارًا من أكتوبر.

هناك العديد من التحسينات والتحديثات التي ستشق طريقها إلى هواتف ايفون 15 هذا العام. أكثر الأشياء المرتقبة في السلسلة الجديدة احتواؤها على منفذ USB-C، وإذا كان هناك من يستحق الشكر على ذلك فهو بالتأكيد الاتحاد الأوروبي.

أيضاً سيحصل كل من طرازي ايفون 15 وايفون 15 بلس على ميزة الجزيرة الديناميكية التي كانت حصرية على هواتف ايفون 14 برو.

أما بالنسبة لمعالج A17 Bionic، فمن المستبعد أن يتم استخدام المعالج الجديد في طرز ايفون 15 الأساسية، وإنما ستكون حصرية فقط لطرز برو الأغلى ثمناً.