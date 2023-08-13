تسريب مواصفات إعداد الكاميرا لهاتف OnePlus 12

بدون أي مجال للشك سيكون هاتف OnePlus 12 هو الهاتف الرائد التالي للشركة الصينية، ومؤخراً تم تسريب مواصفات إعداد الكاميرا بفضل مُسربي الأخبار الصينين.

هذه المرة، تأتينا التسريبات من Digital Chat Station أحد مُسربي الأخبار الصينيون الموثوقين. ويبدو أن المُسرب متأكد من معلوماته حيث أكد باحتواء هاتف OnePlus 12 على مستشعر بيرسكوب.

يتضمن التسريب معلومات حول مستشعر الكاميرا الرئيسي الذي يبدو أنه سيكون طراز Sony IMX9xx بدقة 50 ميجابكسل ويبلغ قياسه 1/1.4 إنش وسيكون مدعوماً بتقنية التثبيت البصري OIS.

سيشتمل إعداد الكاميرا أيضاً على عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، ولكننا لا نعرف عنها أي تفاصيل حتى الآن. أما بالنسبة للكاميرا الثالثة ستكون عبارة عن مستشعر OmniVision بدقة 64 ميجابكسل والذي يوفر تقريباً بصرياً بمعدل 3x وسيكون عبارة عن كاميرا منظار بيرسكوب.

معظم الكاميرات المُقربة تقدم تقريباً بصرياً بمعدل 3x ولكن ليست جميعها كذلك. على الهواتف الرائدة فقط، عادةً ما يتوفر تقريباً بصرياً بمعدل 3x. وبما أن هذه الكاميرا ستكون عبارة عن كاميرا منظار، فمن المتوقع أن توفر جودة أعلى أثناء التقاط صور الأشياء من مسافات بعيدة.

من المحتمل أن تضمن هذه الكاميرا تكبيراً رقمياً بمعدل يتراوح من 80x إلى 100x على أقل تقدير. ولكن التقريب البصري قد بمعدل 5x أو 10x مصحوباً بالتقريب الرقمي للأشياء البعيدة سيكون سيناريو أفضل ومن أهم المتطلبات لعشاق التصوير الفوتوغرافي.

من المتوقع أن يتم ضبط عدسات الكاميرا بواسطة شركة Hasselblad التي لم تثبت براعتها حتى الآن على أي هاتف OnePlus. لذالك، سننتظر لنرى كيف سيكون أداء كاميرا OnePlus 12 هذه المرة.

أما فيما يتعلق بمواصفات OnePlus 12 فمن المتوقع أن يأتي الجهاز مدعوماً بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 والذي لم يتم الإعلان عنه بعد بشكل رسمي.

أيضاً نتوقع شاشة AMOLED LTOP قياس 6.7 إنش بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz ومن المحتمل أن يتم شحن الجهاز بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5X. سيأتي الهاتف بواجهة OxygenOS 14 المستندة إلى نظام أندرويد 14.

لا نعلم ما هي سعة البطارية حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات تشير إلى نفس السعة القياسية المعتادة 5000 مللي أمبير. وقد تدعم البطارية سرعة الشحن بقوة 80 أو 120 وات مع شحن لاسلكي بقوة 50 وات.