كيف يمكن لليوغا أن تساعد مرضى الربو؟!

الصين – كشفت تحليلات أن تمارين اليوغا والتنفس يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الرئة لدى البالغين المصابين بالربو.

وتوضح دراسة جديدة أن اليوغا والتحكم في التنفس، إلى جانب التمارين الهوائية مثل المشي السريع أو السباحة، يمكن أن يحسنا بالفعل كفاءة عمل رئتي المرضى.

وقام فريق من جامعة Henan Normal في الصين بتحليل نتائج 28 تجربة شملت 2155 شخصا يعانون من الربو، وفحصوا تأثيرات أنواع مختلفة من التدريبات.

واكتشفوا أن تقنيات التنفس والاسترخاء واليوغا والتمارين الرياضية كلها تساعد في تعزيز وظائف الرئة.

وتتضمن تقنيات التنفس تدريب الحجاب الحاجز، المعروف أيضا باسم “التنفس البطني”، حيث تتحرك المعدة بدلا من الصدر مع كل نفس.

وفي هذه الأثناء، يركز تدريب الاسترخاء على إدراك التوتر داخل العقل والجسم، بينما تتضمن اليوغا مجموعة متنوعة من الحركات لتنشيط الدورة الدموية.

وقال المعد الرئيسي شوانغتاو سينغ: “يبدو أن تدريب التنفس إلى جانب التدريب الهوائي، وتدريب اليوغا، مفيد بشكل خاص – حيث يوفر طرقا محتملة لأساليب العلاج الفعالة. ويفترض أن توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة لأخصائيي الرعاية الصحية الذين يصفون لمرضى الربو البالغين التدرّب على التمارين لإدارة مرضهم”.

وتدعو الدراسة، التي نُشرت في مجلة Annals of Medicine، إلى مزيد من التجارب لاختبار تقنيات التدريب المختلفة لدى مرضى الربو.

المصدر: ديلي ميل