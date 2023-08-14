تعرف على مواصفات تابلت جالكسي Tab S9 FE Plus قبل الإطلاق الرسمي!

أطلقت سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 ثلاثة أجهزة لوحية جديدة ضمن تشكيلة جالكسي Tab S9 ولكن لا يزال هناك المزيد من الأجهزة قيد التطوير خلف الكواليس.

تُحضّر الشركة للإعلان عن جهازين لوحيين جديدين من الفئة متوسطة التكلفة ضمن نفس السلسلة حيث من المتوقع وصول كل من جالكسي Tab S9 FE وجالكسي Tab S9 FE Plus في وقت لاحق من العام الجاري كخيارات متوسطة المدى بتكلفة معقولة.

ومؤخراً تم اعتماد طراز جالكسي Tab S9 FE Plus بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC في الولايات المتحدة حيث أكد موقع MyMasterPrice أن الجهاز تم اعتماده برقم طراز SM-X610 و SM-X616B وعلى الأرجح هذه أرقام الطُرز الخاصة بكل من إصدار WiFi و 5G من الجهاز اللوحي.

كشفت قائمة الشهادة أن الجهاز سيدعم الشحن بقوة 45 وات مع توفير الدعم لقلم S-Pen الرقمي. وبدون أي شيء، سيكون الطراز الجديد متوافق مع مجموعة ملحقات لوحة المفاتيح، تماماً مثل جميع حواسيب السلسلة اللوحية الأخرى.

يشتمل جهاز جالكسي Tab S9 FE Plus على وحدة بطارية برقم طراز EB-BX818ABY وهي نفس وحدة البطارية المُستخدمة في طراز جالكسي Tab S9 Plus والتي تبلغ سعتها النموذجية 10900 مللي أمبير في الساعة.

أيضاً هناك بعض الشائعات الأخرى التي تزعم بأن جهاز جالكسي Tab S9 FE Plus سيمتاز بشاشة قياس 12.4 إنش مثل تلك المستخدمة مع طراز Plus من السلسلة الرئيسية.

ولكن من أقل تقليل تكاليف التصنيع، قررت سامسونج استبدال لوحة العرض Dynamic AMOLED 2X بلوحة عرض عادية LCD والانتقال إلى مستشعر بصمات الأصابع المُثبت على الجانب بدلاً من تدشينه أسفل الشاشة.

لسنا متأكدين بعد من إعداد الكاميرا، ولكن على الأرجح قد يأتي بنفس الكاميرتين المزدوجتين. ولقد كشفت قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية عن دعم الجهاز لشبكة WiFi 6 وبلوتوث 5.3 ومن الضروري أن يشتمل الجهاز على مكبرات صوت ستريو.

بالتأكيد هي ليست المرة الأولى التي نرصد فيها بعض الشائعات حول أجهزة جالكسي Tab S9 FE ولكن لسبب ما قررت سامسونج تأجيل الكشف عنها خلال حدث Unpacked السابق، ربما بسبب زخم الأجهزة التي تم الإعلان عنها خلال الحدث.

ولكننا نتوقع ألا تتأخر سامسونج كثيراً قبل أن تُعلن بشكل رسمي عن أجهزة جالكسي Tab S9 FE ومن المتوقع أن تشق هذه الأجهزة طريقها إلى الأسواق قبل نهاية عام 2023.