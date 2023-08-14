تسريبات – ابل تستضيف حدث الإعلان عن ايفون 15 يوم 12 سبتمبر المقبل!

بحسب منشور Mark Gurman – مُحلل شهير لأخبار ومنتجات شركة ابل – على موقع X فمن المتوقع أن تستضيف ابل حدث الإعلان عن سلسلة ايفون 15 في الثاني عشر من شهر سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء.

صرّح المُحلل أن جميع البراهين تشير إلى يوم 12 سبتمبر، والتي تتزامن مع نفس الجدول الزمني المعتاد لشركة ابل. ومع ذلك، اقترح Mark أنه من الممكن أن يُعقد الحدث يوم 12 أو 13 سبتمبر.

هذا يعني أن لدينا تاريخين محتملين لرؤية الجيل الجديد من الايفون. ومع ذلك، فإن يوم الثلاثاء أقرب إلى توقعاتنا بالنظر إلى تاريخ الايفون الماضي.

لقد اعتادت ابل على استضافة مؤتمر الكشف عن ايفون خلال الأسبوعين الأولوين من شهر سبتمبر. وعادةً ما يتماشى هذا الموعد مع يوم الثلاثاء.

تسمح عملية الإطلاق المبكرة بزيادة مبيعات الايفون الجديد قبل نهاية الربع المالي الأخير. وإذا التزمت ابل بنفس هذا المخطط الزمني، فمن المتوقع أن تفتح ابل عملية الطلب المُسبق على الأجهزة اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر، وستبدأ المبيعات يوم 22 من نفس الشهر.

بدون شك، نتوقع أن تقدم لنا ابل أربعة طُرز مختلفة من سلسلة ايفون 15: طراز ايفون 15 الأساسي وطراز ايفون 15 بلس وطراز ايفون 15 برو وطراز ايفون 15 برو ماكس.

هذه المرة، ستشق ميزة الجزيرة الديناميكية طريقها إلى جميع طرازات ايفون 15. ومن المتوقع أن تتبنى ابل تصميم USB-C بديلاً عن Lightning من أجل الشحن.

أغلب التغييرات الملموسة ستظهر على طُرز برو الأغلى ثمناً. ستحصل هذه الهواتف على معالج A17 Bionic وإعداد كاميرا متطور بما في ذلك مستشعر منظار وحواف أكثر نحافة وزر الإجراء القابل للتخصيص والمزيد.

هواتف ايفون 15 ليست المنتجات الوحيدة المرتقبة من ابل هذا الخريف، إذ من المقرر أن يتم إزاحة النقاب عن ساعة ابل وتش الجيل التاسع وساعة ابل وتش ألترا الجيل الثاني بعد فترة وجيزة جداً من إطلاق سلسلة ايفون 15.

أيضاً ما زلنا بانتظار الإطلاق الرسمي لنظام iOS 17 بشكله النهائي و iPadOS 17 ونظام WatchOS 10 وكلك tvOS 17. فإذا كنت متحمس لرؤية جديد التفاحة الأمريكية، فترقب معنا عن كثب.