احصل على أوفيس 2021 برو بأرخص سعر ممكن + خصم خاص يصل إلى 65%

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- Microsoft Office 2016 Pro Plus Key $19.49
- Microsoft Office 2019 Pro Plus Key $25.29
- Microsoft Office 2021 Pro Plus Key $26.95
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $23.2
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key $ 30.06
استخدم كود خصم AOD85 للحصول على خصم يصل إلى 58% على جميع المنتجات التالية:
- Office 2019 Home & Students Key Global $31.5
- Microsoft Office 365 Professional Plus Global $14.11
- Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $35.53
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Key Global Bundle $42
تذكر أن تستخدم كود خصم AOD48 للحصول على أياً من المنتجات التالية بخصم يصل إلى 48%:
- Windows 10 Pro Key $7.95
Windows 10 Home Key $7.74
- Windows 10 Enterprise Full $10.39
- Windows 10 Enterprise LSTC 2019 $10.39
- Windows 10 Enterprise LSTC 2021 $15.59
- Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $23.91
- Windows 11 Home Global 32/64 Bit $12.99
- Windows 11 Pro Professional Key Global 32/64 Bit $15.59
- Microsoft Office 2016 Key For Mac Global $31.19
- Microsoft Office 2019 Key For Mac Global $41.59
- Microsoft Office 2021 For Mac Key Global $46.79
برامج الأنتي فيرس (مكافحة الفيروسات) بأفضل سعر ممكن:
McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global $8.16
McAfee Total Protection 2023 Multi 3 Devices 1 Year Key Global $12.63
McAfee Total Protection 2023 Multi 5 Devices 3 Years Key Global $31.19
McAfee Total Protection 2023 Multi 5 Devices 1 Year Key Global $12.99
Kaspersky Internet Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.39
Kaspersky Total Security 2021 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.91
Kaspersky Total Security 2021 3 Devices 1 Year Digital Code Global $19.23
Eset NOD32 Antivirus 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $9.87
Eset Internet Security 2020 1 Device 1 Year Digital Code Global $10.43
ويندوز سيرفر – Windows Server
- Windows 10 Pro + Visio Pro 2016 Key Global Bundle $22.67
- Windows 10 Pro + Project Pro 2016 Key Global Bundle $22.87
- Windows Server 2019 Essentials Key Global $22.35
- Windows Server 2019 Datacenter Key Global $23.91
- Windows Server 2019 Remote Desktop Services 50 USER Connections Key Global $25.99
- Windows Server 2019 Remote Desktop Services 50 DEVICE Connections Key Global $25.99
- Microsoft SQL Server 2019 Standard Key Global $31.19
- Microsoft SQL Server 2017 Standard Key Global $30.67
- Microsoft Visual Studio 2019 Pro Professional Key Global $20.79
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