ما حقيقة وصول ايفون 15 برو بذاكرة 8 جيجابايت رام؟

من السهل رؤية الشائعات المتعلقة بهواتف ايفون 15 برو في كل مكان حولنا على الإنترنت، إذ لم يعد متبقِ سوى أسابيع قليلة من أجل الإعلان الرسمي عن هواتف ابل الرائدة لعام 2023.

لقد تمكنا من رصد العديد من الشائعات، ورأينا العديد من التسريبات التي تقترح تفاصيل ومواصفات طرازات ايفون 15 برو، بما في ذلك حجم الذاكرة العشوائية وتفاصيل قليلة حول معالج A17 Bionic.

الغريب في الأمر أن التسريبات السابقة اقترحت دعم معالج A17 Bionic لذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت، على الرغم من أن التسريبات الجديدة التي لدينا اليوم تؤكد دعم كل من ايفون 15 برو و برو ماكس لذاكرة بحجم 8 جيجابايت.

هل ينتهي الأمر بدعم ايفون 15 برو لذاكرة 8 جيجابايت؟

تعالوا نعيد لكم القصة كما بدأنها أول مرة. في فبراير الماضي، ظهرت شائعات تفيد بأن هواتف ايفون 15 برو ستكون قادرة على دعم ذاكرة بحجم 8 جيجابايت.

ومنذ يومين، ظهرت تفاصيل حول معالج A17 Bionic. هذه التفاصيل أشارت إلى أن دعم هواتف iPhone 15 Pro سيكون مقتصراً على ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت.

اليوم، يظهر تسريب جديد، ومن نفس المصدر، الذي يدّعي قدرتها على دعم ذاكرة 8 جيجابايت. بل ويُضيف أن ابل تجري حالياً اختباراتها على طرازي 6 جيجابايت و 8 جيجابايت من هواتف ايفون 15 برو.

هذه أخبار رائعة جداً لعشاق التفاحة الأمريكية، وتفتح بصيص من الأمل أمام مستخدمي الايفون الذين يتعطشون للمزيد من حجم الرامات على هواتفهم القادمة.

ومع ذلك، يعتقد المُسرب أن حجم الذاكرة العشوائية ستكون مرتبطة بحجم ذاكرة التخزين الداخلية. بمعنى أوضح، قد تكون الذاكرة العشوائية الأكر من نصيب السعات التخزينية الأكبر. على سبيل المثال أن يأتي طراز 256 جيجابايت بسعة 6 جيجابايت رام، بينما تأتي الطرازات الأكبر في سعة التخزين بذاكرة 8 جيجابايت رام.

على كل حال، لا يزال أمامنا شهر تقريباً على وصولها، حيث تفيد التقارير بأن ابل سوف تستضيف حدث الإعلان الرسمي عن هواتفها الرائدة التالية يوم 12 سبتمبر المقبل. وستكون متاحة للطلب بعد ثلاث أيام من موعد الحديث، إلى أن تكون متاحة للبيع اعتبارًا من يوم 22 خلال نفس الشهر.

قد تكون هذه الترقيات جميعها مطلوبة للغاية، ولكنها في نفس الوقت ستكون تبرير ابل لرفع وزيادة سعر الهواتف التي من المتوقع أن تأتي أعلى بفارق 100$ إلى 200$.

من المتوقع أن تشتمل طُرز برو على إطارات تيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعني هواتف أكثر نحافة وأخف وزناً وأكثر مقاومة للصدمات، وستشتمل على زر الإجراء القابل للتخصيص Action Button، وسيأتي طراز برو ماكس بكاميرا بيرسكوب. ولكن رباعي السلسلة يتمتعوا بمنفذ USB-C والجزيرة الديناميكية.