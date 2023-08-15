سيأتي جالكسي S23 FE بكاميرا سيلفي من الفئة الرائدة!

سيلتقط هاتف جالكسي S23 FE صور سيلفي أفضل كثيراً من هاتف جالكسي S21 FE، وهذا لأن – بحسب تقرير GalaxyClub – الهاتف سوف يحتوي على نفس مستشعر الكاميرا الأمامي بالطُرز الأساسي وطُرز بلس بسلسلة جالكسي S20 وجالكسي S21 وجالكسي S22، وبهذا يشير التقرير إلى مستشعر 10 ميجابكسل.

عند مقارنة مواصفات الكاميرا الأمامية بهاتف جالكسي S21 FE التي هي عبارة عن مستشعر بدقة 10 ميجابكسل بكاميرا السيلفي على هاتف جالكسي S20 FE فسوف نجد أن هذا الأخير كان يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هذا يعني أن سامسونج قررت تخفيض مستشعر الكاميرا الأمامية على هاتف Fan Edition السابق. ومع ذلك، فإن الدقة لا تعني بالضرورة الصورة الأفضل.

جالكسي S23 FE قادم بكاميرا سيلفي أقوى

فعلى سبيل المثال، مستشعر 10 ميجابكسل الذي سيأتي به هاتف جالكسي S23 FE هو مستشعر متطور مدعوم بتكنولوجيا التركيز التلقائي ثنائي البكسل والذي يسمح بإمكانية التركيز السريع والدقيق حتى أثناء الالتقاط في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

حالياً، تعتبر الكاميرا الأمامية على هاتف جالكسي S21 FE بدقة 32 ميجابكسل بمثابة حل وسط. وبالتالي، ستكون الترقية إلى مستشعر 10 ميجابكسل أكثر كفاءة بمثابة قفزة إيجابية في قدرات التصوير على الهاتف متوسط التكلفة.

بالتأكيد، هي ليست أفضل كاميرا أمامية تقدمها سامسونج في الوقت الحالي، إذ تحتوي سلسلة جالكسي S23 على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. ولكن كاميرا 10 ميجابكسل التي نتحدث عنها ستكون أفضل كاميرا أمامية احتوى عليها أي هاتف جالكسي FE على الإطلاق.

هناك توقعات أخرى تشير إلى أن جالكسي S23 FE سيحصل على ترقيات في الكاميرا الرئيسية إذ من المتوقع أن يمتاز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل والذي استخدمته سامسونج مع هواتف جالكسي S22 وجالكسي S23.

يبدو أن سامسونج قررت أن تنظر إلى جيل Fan Edition وكأنه أحد هواتفها الرائدة الرئيسية، وليس مجرد هاتف متوسط المدى. ومع ذلك، لا نعلم مما إذا كانت هذه الترقيات قد تتسبب في زيادة سعر الهاتف.

ولكن في جميع الأحوال، فإن الهاتف سيحصل على نفس عدسة التكبير والتصغير بدقة 8 ميجابكسل بمعدل تكبير بصري 3x. من الواضح أن سامسونج تسعى جاهدة من أجل جذب عدد أكبر من المشتريين مع هاتف جالكسي S23 FE. وهذا يعكس صحة الشائعات التي تزعم بأن الهاتف سيحتوي بالفعل على معالج رائد، ولكنه لن يكون أحدث المعالجات على الإطلاق.

يُقال أن الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق الأوروبية بمعالج Exynos 2200 بينما سيتم إطلاقه في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.