شاهد التصميم المذهل لهاتف OnePlus Open القابل للطي قبل الإعلان الرسمي!

أطلقت العديد من الشركات المُصنعة هواتف قابلة للطي، بما في ذلك سامسونج وجوجل وموتورولا وفيفو وشاومي وأوبو. ويبدو أن آن الأوان لكي تُطلق OnePlus هاتف قابل للطي خاص بها.

وبحسب تقرير موقع MySmartPrix، فإن الرائد القابل للطي للعلامة التجارية الصينية سيحمل لقب OnePlus Open، وهو ما يتعارض مع التسريبات السابقة التي زعمت بأنه قد يحمل لقب OnePlus V Fold.

سيخضع هاتف OnePlus Open إلى تغيير كبير في لغة التصميم العام، ولكن هذا الأمر لم يتم التأكيد عليه بشكل نهائي بعد. نحن فقط نحاول تتبع التسريبات الخاصة بالهاتف من عدة مصادر.

آخر هذه التسريبات هو نتاج تعاون OnLeaks مع mySmartPrix لإنتاج مجموعة من العروض الجديدة المستندة إلى تصميمات CAD والتي تكشف عن التصميم المتوقع للهاتف.

بطبيعة الحال، هذه العروض ليست نهائية، وإنما هي مستندة إلى التسريبات التي حصلت عليها تلك المصادر من موارد مختلفة. وإذا تم تصديق هذه العروض، فمن الواضح أن OnePlus Open سيأتي بتصميم مماثل لهاتف Oppo Find N2.

هذا أمر منطقي نظراً لأن OnePlus هي شركة شقيقة لشركة Oppo، ومن الوارد جداً أن يكون هناك تعاون بين كلتاهما واستخدام مزايا بعضهما البعض في المنتجات المختلفة.

بدءًا من وحدة الكاميرا الخلفية التي تشغل مساحة كبيرة من الجزء الخلفي على شكل جزيرة دائرية فستكون بارزة قليلاً من الخلف. قد تتسبب وحدة الكاميرا في زيادة سُمك الهاتف، ولكنه قد يساعد في تحسين جودة الكاميرا.

من المتوقع أن نرى عدسة منظار على الهاتف، وستكون العدسات مضبوطة بواسطة شركة Hasselblad التي لم تثبت جدارتها على أي هاتف OnePlus حتى الآن.

إطارات الهاتف تبدو مسطحة ولكن سميكة قليلاً وكأنك تتعامل مع هاتف ايفون حديث ولكن قابل للطي. من حيث المظهر العام، يبدو أن الشركة قررت أن تجعل الهاتف أقصر، لكي يكون متطابق مع أمثال Pixel Fold، وهي خطوة ذكية من الشركة بما أن هذا التصميم لاقى بالفعل استحساناً وقبولاً واسعاً من المستخدمين.

بالنسبة لمواصفات الهاتف، فمن المتوقع أن يصل الهاتف بشاشة داخلية قطرها 7.8 إنش بينما سيمتاز بشاشة خارجية قياس 6.3 إنش. كلتا الشاشتين ستدعمان معدل تحديث 120Hz.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مقترناً بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزينية 256 جيجابايت.

قد يأتي الهاتف بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع والتي لا نعرف دقتها حتى الآن.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية 4800 مللي أمبير، مع توفير الشحن السلكي بقوة 68 وات، ومن المقرر أن يتم الكشف عنه يوم 29 أغسطس.