ما الجديد في الإصدار القادم من سماعة ابل آيربودز ماكس؟

لم يكن هناك العديد من الشائعات المثيرة للاهتمام حول سماعات آيربودز ماكس التالية لشركة ابل. ولكن ها هي بدأت للتو في الظهور.

من المتوقع أن تمتاز السماعة التالية بمجموعة رائعة من الميزات المستوحاة أو المُستنسخة من سماعة Beats Studio Pro الجديدة وسماعة آيربودز برو الجيل الثاني.

من المتوقع أن تصل سماعة آيربودز ماكس في وقت لاحق من العام القادم، وهذا إذا لم يتم تأجيلها أكثر من ذلك. تعالوا بنا نتعرف سوياً على أبرز المميزات التي نتوقع أن تجلبها السماعة الجديدة.

منفذ USB-C

على الأرجح، قد يتم تجهيز السماعة بمنفذ USB-C بدلاً من منفذ Lightning – تماماً مثل سماعة Beats Studio Pro. ابل تكافح من أجل التخلص من منفذ Lightning على أجهزتها تدريجياً، ولا تزال تحاول. ومن المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 15 هذا العام بمنافذ USB-C لأول مرة.

شريحة H2

تحتوي سماعة آيربودز ماكس الجيل الأول (الحالية) على شريحة H1 والتي تم دمجها في كلا كوبي الأذن من السماعة. شريحة H1 من تصنيع شركة ابل. ومن الضروري أن تحصل السماعة التالية على ترقية في طراز الشريحة المستخدمة.

لذا، نتوقع أن تمتاز السماعة بشريحة H2 خاصة وأنها متوفرة بالفعل على سماعة آيربودز برو. ساعدت الشريحة الجديدة على تحسين جودة الصوت بشكل كبير وزيادة قدرات إلغاء الضوضاء النشط وتحسين وضع الشفافية التكيفية.

تحسين وزيادة إلغاء الضوضاء النشط

بفضل شريحة H2 استطاعت سماعة آيربودز توفير ما يصل إلى ضعف إلغاء الضوضاء النشط مقارنة بأداء إلغاء الضوضاء النشط على سماعة آيربودز برو الجيل الأول. ومن المؤكد أن يتم تحسين إلغاء الضوضاء النشط على سماعة آيربودز ماكس أيضاً.

وضع الشفافية التكيفية

يتيح وضع الشفافية إمكانية تمرير القليل من الضوضاء المحيطة إلى الأذن، ما يسمح للمستخدم بالقدرة على سماع المحادثات الخارجية والأصوات المحيطة به.

ولقد راينا كم كانت هذه التقنية مذهلة على سماعة آيربودز الجيل الثاني بفضل وضع الشفافية التكيفية والذي بفضله يُمكن تقليل الضوضاء الصاخبة مثل صفارات الإنذار وأبواق المركبات ومكبرات الصوت العالية في الحفلات الموسيقية وحتى أدوات ومعدات البناء المزعجة.

إذا كان هناك من يستحق الشكر على وضع الشفافية التكيفية فهي شريحة H2 والتي من المتوقع أن تشملها سماعة آيربودز ماكس. مما يعني أنه لا مجال للشك أن تدعم السماعة التالية وضع الشفافية التكيفية كذلك.