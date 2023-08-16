كيفية الانضمام إلى برنامج One UI 6.0 التجريبي الآن!

اتاحت سامسونج تحديث One UI 6.0 Beta التجريبي مؤخراً في بعض البلدان. وفي هذا التقرير سنوضح لكم كيفية الانضمام إلى البرنامج التجريبي فوراً أو فور صدوره في المنطقة العربية.

تحديث One UI 6.0 يستند إلى نظام أندرويد 14 ومن المتوقع أن يصل الإصدار النهائي منه للجميع في غضون أشهر قليلة. في الواقع الحالي، التحديث التجريبي من الواجهة الجديدة متاح للاختبار فقط. هذا التحديث التجريبي يتيح للمختبرين إمكانية التحقق من المميزات الجديدة.

ما هي البلدان المؤهلة لاختبار تحديث One UI 6.0 التجريبي؟

حتى هذه اللحظة، التحديث التجريبي من الواجهة الجديدة غير متوفر إلا في ثلاث دول فقط وهي كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتوفر التحديث التجريبي لعدد أكبر من البلدان في غضون أسابيع قليلة جداً. فهذا ما يحدث عادةً مع التحديثات التجريبية الخاصة بشركة سامسونج.

الهواتف المؤهلة لاختبار تحديث One UI 6.0 Beta هي سلسلة جالكسي S23 فقط والتي تشتمل على ثلاث هواتف. ومن السهل الانضمام إلى البرنامج عبر تطبيق Samsung Members كما سنوضح الآن.

بالتأكيد التحديث غير متوفر في منطقة الشرق الأوسط بعد، ولكن سنقوم بإخطاركم بمجرد أن يصبح التحديث متوفراً في المنطقة العربية.

ستكون عملية الانضمام إلى البرنامج التجريبي في غاية السهولة. فقط عن طريق الانتقال إلى تطبيق Samsung Members وسترى بالأعلى إشعار على هيئة لافتة حول تحديث One UI 6.0 Beta.

إذا لم ترى هذا الإشعار، فيمكنك النقر فوق زر الجرس من الركن العلوي الأيسر، وسترى إشعار الواجهة التجريبية بالداخل. إذا لم ترى أي إشعارات جديدة بالداخل، فهذا يعني أن التحديث التجريبي لم يتوفر لهاتفك بعد.

بمجرد أن يتوفر التحديث لهاتفك، سيتعين عليك النقر فوق الإشعار للحصول على بعض المعلومات التفصيلية حول التحديث وأهم مميزاته، جنباً إلى جنب مع الشروط والأحكام التي لابد من الموافقة عليها قبل الانضمام إلى البرنامج التجريبي.

بعد ذلك، ستحتاج النقر على زر تسجيل الدخول، وبهذا الشكل، تم تسجيلك في البرنامج. بعد بضع دقائق، ستتلقى إشعاراً يفيد بوجود تحديث جديد متاح من أجل هاتفك.

لاحظ أن إشعار التحديث الجديد قد يستغرق بضع دقائق أو حتى بضع ساعات قبل أن يصل إليك. في جميع الأحوال، يمكنك التحقق يدوياً من توافر تحديثات جديدة من قسم تحديث البرامج داخل الإعدادات.