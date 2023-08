منصة «إكس» تفرض رسوما على مستخدمي تطبيق «تويت ديك»

فرضت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» رسوما على مستخدمي تطبيق «تويت ديك» المجاني وغيرت اسمه إلى «إكس برو».

وعندما يحاول المستخدمون تسجيل الدخول إلى التطبيق، تظهر لهم رسالة تطالبهم بالاشتراك في الخدمة عن طريق الحصول على العلامة الزرقاء التي تكلف 84 دولارا سنويا.

وتنص الرسالة على أنّ «المشتركين في خدمة العلامة الزرقاء والذين لديهم رقم هاتف تم التحقق منه، سيحصلون على العلامة الزرقاء بمجرد الموافقة على طلبهم».

وفي يوليو الماضي، أعلنت المنصة أنها تعتزم تقديم نسخة جديدة من تطبيق «تويت ديك TweetDeck» وتحويله إلى خدمة مدفوعة ضمن خدمات العلامة الزرقاء، ما أثار ردود فعل متباينة وسط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والصحفيين.

