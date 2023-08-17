تسريبات – سيأتي هاتف جالكسي S24 ألترا بحواف مصنوعة من التيتانيوم!

كشف أحد المُسربين المعروفين بعض المعلومات حول هواتف سامسونج الرائدة من سلسلة جالكسي S التالية على موقع تويتر. هذه المعلومات تأتي إلينا من Ice Universe، أحد أشهر مُسربي الأخبار الموثوقين على الإطلاق.

في تغريدته الأولى، ألمح Universe إلى أن هاتف سامسونج جالكسي S24 ألترا سيأتي بإطارات مصنوعة من التيتانيوم. وفي تغريدة أخرى، أكد على حجم شاشة طراز جالكسي S24 بلس.

سيأتي جالكسي S24 ألترا بإطارات تيتانيوم، تماماً مثل ايفون 15 برو

سيمتاز هاتف جالكسي S24 بلس بشاشة قياس 6.65 إنش بدلاً من شاشة 6.6 إنش التي يحتوي عليها طراز جالكسي S23 بلس الحالي. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الحجم النهائي لهاتف جالكسي S24 بلس متطابقاً إلى حد كبير مع الطراز السابق.

هذه هي كل المعلومات التي أشار إليها المُسرب في تغريدته الأخيرة. ولكن من المثير للاهتمام انتقال سامسونج إلى إطارات التيتانيوم، تماماً مثل اتجاه ابل مع هواتف ايفون 15 برو التالية.

يمتاز كل من ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بإطارات مصنوعة من الفولاذ المقاومة للصدأ، بينما يشتمل هاتف جالكسي S23 ألترا على إطارات مصنوعة من الألمنيوم عالي الجودة.

ولكن قررت سامسونج ترقية طراز “ألترا” إلى إطارات التيتانيوم، وكذلك قررت ابل ترقية طُرز “برو” إلى إطارات التيتانيوم. ستكون هذه الترقية رائعة جداً لأن التيتانيوم بطبيعة الحال ليس أقوى فحسب، ولكنه أيضاً أخف وزناً. ومن المؤكد أن تؤثر الإطارات الجديدة على الوزن النهائي للهواتف.

هاتف مثل جالكسي S23 ألترا ضخم للغاية، ونفس الحال مع طُرز ايفون 14 برو. بعض الناس لا يشتكون من الأحجام الضخمة، ولكن بعضهم الآخر لا يفضل هذه الأحجام الكبيرة بهواتفهم الذكية.

في الواقع، من الغريب أن يزن هاتف ايفون 14 برو صاحب شاشة 6.1 إنش فقط حوالي 200 جرام. وهو وزن ثقيل جداً مقارنة بحجم الهاتف الإجمالي.

بينما يزن هاتف جالكسي S23 ألترا 234 جرام، ويزن هاتف ايفون 14 برو ماكس 240 جرام. على الرغم من أن إطارات التيتانيوم لا تضمن تقليل الوزن النهائي للهواتف، ولكن سيكون من الرائع إن تمكنت كل من سامسونج وابل من تقليل أوزان الهواتف بطريقة ما.

من المُقرر أن تُعلن ابل عن هواتف ايفون 15 في سبتمبر المقبل، هذا إذا لم تتأخر إلى أكتوبر. ومن المتوقع أن تظهر سلسلة جالكسي S24 خلال الربع الأول من عام 2024.