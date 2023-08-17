حتى على هواتف ايفون 14 – استنزاف البطارية على ايفون بات أمراً لا مفر منه!

قبل عدة سنوات، أضافت ابل خيار جديد إلى إعدادات البطارية على نظام iOS – الذي لا يزال غير موجوداً على نظام iPadOS – يسمح لك برؤية صحة البطارية Battery Health.

فقط للعلم، هذا الخيار متوفر أيضاً على نظام macOS، ولكن لسبب ما لم يتم تضمين هذا الخيار إلى أجهزة الايباد حتى هذه اللحظة.

قررت ابل توفير هذا الخيار على نظام iOS نتيجة الادعاءات التي تتهم الشركة بأنها تتعمد إبطاء أجهزة الايفون مع تقدمها في العمر. صرّحت ابل أن الغرض من فكرة إبطاء أجهزة الايفون يلعب في صالح تعزيز وإطالة العمر الافتراضي للبطارية والحفاظ عليها في أفضل حالة ممكنة.

ومع ذلك، لم يكن هناك الكثير من المعجبين لهذه الاستراتيجية، مما وضع الشركة الأمريكية في حالة حرب مع الكثير من المحاميين الدوليين.

على كل حال، هذا ليس موضوعنا الأساسي. الآن، بعد أن باتت صحة البطارية Battery Health متواجدة أمام أعيُن المستخدمين طوال الوقت، فلقد تطور لديهم هاجس بالنظر إلى حالتها بين كل حين والآخر.

وليس من المستغرب أن نرى العديد من مالكي هواتف ايفون 14 المهووسين بالتحقق من صحة البطارية على هواتفهم مرارًا وتكرارًا بالنظر إلى أن هواتفهم لم يمر عليها أكثر من عام.

وللأسف الشديد، يبدو أن النتائج غير مُبشرة للغاية، حيث أبلغ العديد من هؤلاء بتدهور حالة البطارية على أجهزة الايفون الخاصة بهم بشكل سريع جداً، وأقل من المعدلات الطبيعية التي ذكرتها ابل.

هناك العديد من مالكي هواتف ايفون 14 الذين يواجهون تدهور صحة البطارية وتدني حالتها إلى أقل من 90% بعد أقل من 10 شهور تقريباً على استخدامهم لها.

بحسب ما ذكرته ابل أثناء الإعلان عن ايفون 14، فمن المفترض أن تنخفض صحة البطارية بنسبة 20% بعد 500 دورة شحن مكتملة. هذا يعني أن أي دورة شحن كاملة من 0 إلى 100% أو إذا قمت بشحنها مرتين من 50% إلى 100% فأنت تكون أكملت دورة شحن، وبناءً عليه من المفترض أن تنخفض صحة البطارية تدريجياً مع اكتمال عدد أكبر من دورات الشحن.

لقد رأينا العديد من مراجعي الطرف الثالث الذين يشتكون من عمر البطارية على هواتف ايفون 14 العام الماضي، ويتساءلون عن سبب عدم استطاعتها المواصلة لمدة يوم كامل. على الرغم من ذلك، فإن المشكلة تصبح لطيفة نسبياً على طرازات برو وبرو ماكس بسبب سعة البطارية الأكبر.

من المتوقع أن يتم إصلاح هذه المشكلة على هواتف ايفون 15 لسببين: الأول وهو أن الهواتف القادمة ستحتوي على شريحة معالجة أكثر كفاءة بدقة تصنيع 3 نانوميتر، السبب الآخر وهو أنها ستأتي بسعة بطارية أكبر حجماً.