الإعلان عن Redmi K60 Ultra بذاكرة 24 جيجابايت رام وشاشة 144Hz

كان من المفترض أن يصل هاتف Redmi K60 Ultra بذاكرة رامات بسعة 24 جيجابايت، وهذا ما حدث بالفعل. تم الإعلان عن الهاتف في الصين مؤخراً، ويمتاز بعدد كبير من الترقيات والمواصفات المذهلة.

الإعلان رسمياً عن هاتف Redmi K60 Ultra

هاتف Redmi K60 Ultra مصنوع من المعدن والزجاج، ويمتاز بجوانب مسطحة. الجانب الخلفي يحتوي على 3 كاميرات بداخل جزيرة موضوعة في الجانب الأيسر.

يتمتع الهاتف بشاشة مسطحة ذات تصميم فتحة الثقب المركزية لاحتضان كاميرا الصور الشخصية. حواف الهاتف نحيفة جداً، وجميع الأزرار المادية موجودة على الجانب الأيمن، وشعار شركة ريدمي مطبوع على ظهر الهاتف.

بدءًا من الشاشة، الهاتف يحتوي على لوحة عرض AMOLED قياس 6.67 إنش بدقة 1.5K أبعادها 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 144Hz.

تدعم الشاشة معدل أخذ العينات باللمس بسرعة 480Hz مع معدل تعتيم عالي التردد PWM 2880Hz. تدعم الشاشة مرئيات Dolby Vision و +HDR10.

تشتمل المواصفات الداخلية على أقوى شريحة من شركة ميديا تيك

يعمل الهاتف بواسطة معالج +Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك. إنها أقوى شريحة معالجة من الشركة التايوانية حتى الآن، وتعادل في الأداء معالج Snapdragon 8 Gen 2.

المعالج مقترن بذاكرة عشوائية بسعة تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 24 جيجابايت من النوع LPDDR5X. يأتي الهاتف بذاكرة داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، كما يوجد طراز رائد بسعة 1 تيربايت. وحدة التخزين هي UFS 4.0.

يتم شحن الهاتف بواجهة MIUI 14 المستندة إلى نظام أندرويد 13 وهناك فتحة لشرائح nano SIM المزدوجة مع مكبر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من الهاتف. وتم تصنيف الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما بالنسبة للقدرات البصرية، يشتمل الهاتف على مستشعر Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل مدعوم بتقنية التثبيت البصري OIS، وبصحبته كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة، فضلاً عن كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الماسح الضوئي لبصمات الأصابع موجود أسفل الشاشة، وهو مستشعر بصري. يمتاز الهاتف بمكبرات صوت استريو، ويدعم بلوتوث 5.3 وشبكة 5G.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 120 وات. الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

يتوفر هاتف Redmi K60 Ultra باللون الأخضر والأسود والأبيض بسعر 2599 يوان صيني أي ما يعادل 357$ دولار أمريكي، ولكن يصل سعر الهاتف إلى 3599 يوان صيني أي ما يعادل 495$ دولار أمريكي مع نموذج 1 تيرابايت وذاكرة 24 جيجابايت رام.

من المتوقع أن يشق الهاتف طريقه إلى الأسواق العالمية، ولكن على الأرجح لن يصل نموذج 24 جيجابايت رام. أيضاً سيكون السعر العالمي أعلى من الأسعار التي ذكرناها للتو.