هواتف ايفون 15 قادمة بسرعة شحن جديدة!

بحسب تقرير موقع 9To5Mac نقلاً عن عدة مصادر مختلفة مُطّلعة على أخبار صناعة الايفون، فمن المتوقع أن تأتي هواتف ايفون 15 بسعة شحن جديدة تصل قدرتها إلى 35 وات.

حالياً، تدعم هواتف ايفون 14 سرعة الشحن بحد أقصى 27 وات، بينما تتمتع طُرز “Pro” بسرعة شحن أعلى بقليل من نظيرتها الأساسية.

ولكن مع سرعة شحن 35 وات، من المتوقع أن تتمكن هواتف ايفون 15 من تعزيز سرعة الشحن بشكل ملحوظ وتقليل الأوقات المطلوبة من أجل إعادة ملء البطارية.

على الرغم من أن ابل توقفت عن إرفاق شاحن في علبة شراء الايفون، إلا أن الشركة توصي باستخدام شاحن 20 وات معتمد من أجل أغراض الشحن السريع.

ولكن إذا كانت معلومة دعم هواتف ايفون 15 لسرعة شحن 35 وات صحيحة، فمن المتوقع أن تبدأ ابل في التوصية بشاحن جهاز MacBook Air الذي تبلغ قوته 30 وات أو شاحن 35 وات طراز Dual USB-C للاستفادة من أقصى سرعة شحن تدعمها السلسلة الجديدة.

هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أخبار مماثلة. في وقت سابق من العام الجاري صرح أحد المحللين أن سلسلة ايفون 15 قد تأتي مع سرعة شحن جديدة أعلى من السرعة السابقة بفضل الانتقال من منفذ Lightning إلى منفذ USB-C.

سرعة الشحن الأعلى ستكون من نصيب ايفون 15 برو/ماكس

وأكد أيضاً على أن السرعات الجديدة ستكون متاحة باستخدام شواحن USB-C المعتمدة من MFi بما في ذلك محول الشحن بقوة 20 وات.

فقط للعلم، كانت هناك شائعات تدّعي أن ابل قد تحد من سرعة الشحن على الشواحن المعتمدة من MFi مع سلسلة ايفون 15. وذلك لأن الشركة تريد تمييز طُرز “Pro” بسرعة الشحن الأعلى.

لذلك، فعلى الرغم من أن جميع هواتف ايفون 15 ستكون قادرة على الشحن بسرعة 35 وات، ولكن قد تصبح هذه الميزة حكراً على طُرز برو الأغلى ثمناً بشكل حصري.

نحن نعلم أن جميع هواتف السلسلة الجديدة ستمتاز بمنفذ USB-C وخاصية الجزيرة الديناميكية التي كانت حصرية لطرز Pro من سلسلة ايفون 14. لذلك، أمام ابل العديد من الجوانب لتمييز طُرز برو عن الطرز الأساسية من أجل تبرير فارق السعر بينهما.