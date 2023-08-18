الشهادات التنظيمية توثّق سعة البطارية لكل من جالكسي S24 ألترا و S24 بلس

بعد الانتهاء من الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، تتسارع وتيرة التسريبات المتعلقة بهواتف جالكسي S الرائدة التالية لشركة سامسونج.

لقد عرفنا مؤخراً أن هواتف جالكسي S24 ستحتوي على هياكل مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الألمنيوم ومن المتوقع ألا تكون الهياكل الجديدة أكثر صلابة فحسب، وإنما ستساعد أيضاً في تقليل أوزان الهواتف.

واليوم، تكشف الشهادات التنظيمية سعة البطارية لكل من جالكسي S24 بلس وجالكسي S24 ألترا. والخبر السار أن طراز بلس سيحتوي على بطارية أكبر حجماً.

جالكسي S24 بلس بسعة بطارية أكبر

تم رصد وحدات البطارية لكل من جالكسي S24 بلس وجالكسي S24 ألترا على موقع وكالة التصديق Dekra بأرقام الطُرز التالية: EB-BS926ABY و EB-BS928ABY وتكشف القوائم أن طراز بلس يحتوي على بطارية بسعة 4755 مللي أمبير في الساعة، بينما تبلغ سعة بطارية طراز ألترا حوالي 4855 مللي أمبير في الساعة.

بالمقارنة مع سعة البطارية على هواتف جالكسي S23 الحالية، فإن سامسونج قررت أن تضيف المزيد من الطاقة لطراز “بلس” وهو خبر مُفرح للغاية.

يحتوي هاتف جالكسي S23 بلس على بطارية بسعة 4656 مللي أمبير في الساعة، بينما سيأتي طراز بلس القادم بسعة بطارية 4755 مللي أمبير، مما يعني أن الطراز الجديد أكبر في سعة البطارية بنسبة 190 مللي أمبير تقريباً وقد يتم التسويق لهذه السعة على شكل سعة نموذجية تبلغ 4900 مللي أمبير.

هذه خطوة ذكية من سامسونج وتشير إلى أن عملاق التكنولوجيا الكوري يسير على الدرب الصحيح حيث تمكنت الشركة أيضاً من زيادة سعة البطارية على نموذج العام الماضي بفارق 200 مللي أمبير مقارنة بطراز جالكسي S22 بلس الذي احتوى على سعة بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير.

للأسف طراز “ألترا” لم يحصل على أي زيادة في سعة البطارية. في الواقع، طراز “ألترا” لم يحصل على أي زيادة في سعة البطارية منذ أن بدأت سامسونج تصنيع طراز ألترا في عام 2020 حيث ظلت السعة المُقدرة بنسبة 4855 مللي أمبير ويتم تسويقها بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير.

من ناحية أخرى لقد جاء الطراز الأساسي بالسلسلة بسعة بطارية 4000 مللي أمبير في عامي 2020/2021 ثم قررت سامسونج تخفيض سعة البطارية إلى 3700 مللي أمبير مع هاتف جالكسي S22 ولكن جاء الطراز الأساسي هذا العام بسعة بطارية أكبر تبلغ 3900 مللي أمبير.

وبالتالي سنضطر على الانتظار إلى أن نرى هل ستقرر سامسونج زيادة سعة البطارية على هذا الطراز هذا العام أم ستحافظ على نفس السعة النموذجية لطراز العام الحالي.