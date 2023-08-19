تحديثات واتساب – ميزة جديدة طال انتظارها باتت متوفرة الآن!

لسنوات طويلة ظل تطبيق واتساب يفرض بعض القيود على جودة الصورة التي تتم مشاركتها عبر المنصة. ولكن الآن، الميزة التي لطالما انتظرناها باتت متوفرة بالفعل.

أعلن مارك زوكربرج من خلال منشور جديد على فيسبوك عن ميزة إرسال الصور عبر منصة واتساب بجودة عالية، مع إضافة توضيح لطريقة استخدام هذه الميزة.

الميزة الجديدة متوفرة مع التحديث الأخير لتطبيق واتساب لكل من أندرويد و iOS في جميع أنحاء العالم. هذا التحديث الأخير يجلب زر جديد باسم HD إلى واجهة مشاركة الصور. باستخدام زر HD يُمكن للمستخدمين التبديل بين جودة الصورة المنخفضة والجودة العالية قبل مشاركة الصورة.

في الماضي، كانت الجودة القياسية هي الخيار الافتراضي الوحيد لمشاركة الصور والتي تتسبب في تقليل حجم ودقة الصورة إلى 920×1280 بكسل من أجل توفير المساحة وضمان مشاركة الصور بسرعة أكبر عبر التطبيق.

ولكن بعد التحديث الجديد، سيتيح زر HD إرسال الصور بدقة 3024×4032 بكسل من أجل الحفاظ على الجودة الأصلية للصورة أثناء مشاركتها مع الطرف الآخر.

فقط للتذكير، هذه الميزة كانت متاحة بالفعل لبعض المستخدمين المشتركين في برنامج واتساب التجريبي. ولكنها الآن، باتت متوفرة لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

أبلغ عدد كبير من المستخدمين أن ميزة أو زر HD أصبح متاح بالفعل على أجهزتهم. ولكن هناك بعض المستخدمين الآخرين الذين لم يتلقوا الميزة الجديدة بعد. لذا، إذا لم تكن الميزة وصلت إليك بالفعل، فتأكد أن الأمر مجرد مسألة وقت، ولن يستغرق سوى أيام قليلة حتى تحصل عليها على جهازك.

ستحتاج فقط لتنشيط زر HD من واجهة مشاركة الصور قبل النقر على زر “إرسال” من أجل ضمان إرسال الصورة للمتلقي بجودتها الأصلية.

توجد هذه الميزة تحديداً في واجهة مشاركة الصور في الجزء العلوي بين خيارات الاقتصاص والتدوير أو بجانبها. سيكون الزر باسم “HD” وسيؤدي النقر عليه إلى تطبيق الجودة العالية لجميع الصور التي يتم مشاركتها على المنصة.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتسبب الصور الجديدة في استخدام مساحة تخزين أكبر واستهلاك المزيد من البيانات. ولكن بصرف النظر عن السلبيات، فإن ثمار هذه الميزة التي سيجنيها المستخدمين أكبر بكثير من سلبياتها.