سلسلة جالكسي S23 تتلقى تحديث ضخم بعدد كبير من المميزات

طرحت سامسونج تحديث ضخم لسلسلة جالكسي S23 والذي يبلغ حجمه أكثر من 1 جيجابايت. التحديث يجلب العديد من المميزات والتحسينات، بما في ذلك تحسين لخيار التكبير بمعدل 2x. وقد نشرت الشركة سجل التغيير للتحديث الذي يوضح بالتفصيل كل ميزة من المميزات التي تلقتها هواتف السلسلة.

المنشور الرسمي المتوفر على موقع منتديات سامسونج كوريا الجنوبية يوضح خيار تكبير بمعدل 2x محسن على تطبيق الكاميرا الافتراضي لسلسلة جالكسي S23.

قررت شركة سامسونج تحسين خيار التكبير 2x لمنح مالكي الأجهزة القدرة على التقاط صور وتسجيل فيديوهات أفضل من ذي قبل. ومع ذلك، هذه الميزة تتطلب تحديث تطبيق مساعد الكاميرا “Camera Assistant” بشكل منفصل عبر متجر جالكسي.

في حين أن الهدف من وراء تحسين خيار التكبير/التصغير بمعدل 2x من أجل توفير نتائج أفضل، فإن التحديث الجديد يجلب معه أيضاً جودة أفضل للنتائج لجميع مستويات التقريب الرقمي الأخرى على سلسلة جالكسي S23. يبدو أن هذه الميزة الأخيرة هي خاصة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي قدمتها سامسونج الشهر الماضي على هواتف الجيل الخامس القابلة للطي.

بالإضافة إلى ذلك، فلقد تمكنت سامسونج من تحسين نتائج وجودة الصور أثناء التصوير بأوضاع البكسل العالي، بما في ذلك وضع التصوير بدقة 50 ميجابكسل ودقة 200 ميجابكسل.

الفكرة من هذه الميزة هي تحسين نسبة الضبابية والضوضاء والظل والإضاءة في الصور، جنباً إلى جنب مع حصول الصور المتحركة على تحسينات تمويه وحجم مُحسن.

الأكثر أهمية من ذلك أن وضع التصوير الرأسي للفيديو أصبح يدعم معدل إطارات أعلى حيث زادت معدلات الإطارات من 24 إطار إلى 30 إطار في الثانية.

مثله مثل جميع تطبيقات الكاميرا الأخرى، فإن تطبيق الكاميرا الافتراضي من سامسونج أصبح قادراً على تجميل صور الوجه وتوفير تصحيح طبيعي لشكل الوجه أثناء التصوير بكاميرا السيلفي.

بجانب كل ما سبق ذكره، فإن سامسونج تمكنت من تحسين جميع أوضاع التصوير للسماح لمالكي جالكسي S23 بالتقاط صور وفيديوهات أفضل من ذي قبل.

التحسين الأكثر أهمية والذي طال انتظاره هو أن سامسونج نجحت في تحسين مشكلة تمويه الكاميرا على كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس. يوضح سجل التغيير أن التحديث قادر على تقليل نسبة ضبابية الصورة المحيطة حول موضوع أو هدف الصورة في اللقطات القريبة عن طريق ضبط موضع التركيز التلقائي.

تحديث أغسطس متوفر من أجل هواتف جالكسي S23 منذ الأسبوع الماضي في بعض المناطق، وتستمر سامسونج في توسيع قائمة الدول المؤهلة للحصول عليه بشكل مستمر. يمكنك انتظار وصول التحديث في أي وقت والتحقق يدوياً من توافره من داخل الإعدادات.