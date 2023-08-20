ما الجديد في تطبيق الموسيقى على الايفون؟

طرحت ابل ميزتين جديدين بداخل تطبيق الموسيقى Apple Music لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الأغاني بشكل أفضل وإضافتها إلى قوائم الأغاني الخاصة بهم.

يُطلق على الميزة الجديدة اسم “Discovery Station” والتي من المتوقع أن تكون بمسمى “محطة الاستكشاف” باللغة العربية وبداخل هذا القسم ستجد قائمة منسقة من الأغاني التي كنت تستمتع إليها مؤخراً.

على الأرجح، ستجد بداخل هذا القسم قائمة للأغاني التي لم تقم بإضافتها إلى مكتبة الأغاني الخاصة بك حتى الآن، وهو ما يسمح لك بالعثور على الأغاني الجديدة.

الميزة الأخرى لتطبيق موسيقى ابل هي تغيير صورة الألبوم الافتراضي لمحطتك الخاصة. الآن، أصبحت صورة الألبوم باللون الأحمر والوردي والبرتقالي، ومتشابهة إلى حد كبير مع صورة ألبوم محطة Discovery Station الجديدة التي تظهر باللون الأزرق والأخضر ونمط لوني متدرج من اللون الأرجواني.

يبدو أن قسم محطة الاستكشاف الجديدة هي ميزة قائمة على الخادم، إذ لم تظهر هذه الميزة ضمن التحديثات الجديدة التي وصلت إلى نظام iOS 17.

حتى تطبيق موسيقى ابل للأندرويد على متجر جوجل بلاي لم يجلب هذه المزايا الجديدة. لذلك، لم يعد من الصعب الآن على مالكي الايفون استكشاف الموسيقى الجديدة.

لفترة طويلة من الوقت، عانى تطبيق موسيقى ابل مع إمكانيات وقدرات استكشاف الأغاني الجديدة. من المفترض أن هذا القسم يعرض محطات الراديو وقوائم التشغيل المختلفة. ولكنه لم يكن قادراً على استكشاف الأغاني الفردية وفقاً لما يستمع إليه المستخدم.

ومن الواضح أن ابل قررت تحديث التطبيق بخاصية Discovery Station خصيصاً من أجل استكشاف الأغاني الفردية المستندة إلى رغبات وتفضيلات المستخدمين.

قد تكون هذه الميزة من جانب ابل بمثابة خطوة ذكية للحاق بخدمة Spotify – على الرغم من إنها لا تزال بعيدة تماماً عما يمكن الحصول عليه من الخدمة الأخيرة، ولكنها تجعلها على الدرب الصحيح.

يتمتع تطبيق Spotify بميزتين رئيسيتين تجعله أفضل من تطبيق Apple Music وهما Spotify Connect و Discovery. الاستكشاف هي ميزة ابل الجديدة التي لا تزال تعمل عليها.

ولكن أن تتوصل ابل إلى ميزة شبيهة بميزة Spotify Connect سيستغرق منها وقتاً أطول، حيث تسمح هذه الميزة بتشغيل الموسيقى على أي نظام أساسي آخر.